Advertisement

لبنان

مهرجان التسوق والسياحة 2025.. يعيد لبعلبك تألّقها!

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1406915-638912924040535775.png
Doc-P-1406915-638912924040535775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد لقاء حواري في قاعة بلدية بعلبك مع تجار المدينة وأصحاب المؤسسات السياحية والخدماتية، بدعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق والسياحة الذي ينطلق يوم السبت 30 آب الجاري.
Advertisement

حضر اللقاء رئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، الرئيس السابق للاتحاد شفيق قاسم شحادة، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري سعيد عثمان، إلى جانب حشد من التجار والمخاتير وفعاليات اقتصادية واجتماعية.

افتتح عضو مجلس بلدية بعلبك الدكتور فؤاد بلوق اللقاء بكلمة شدّد فيها على أهمية المهرجان كخطوة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة، مؤكداً أنّ بعلبك التاريخ والحضارة تستحق كل جهد لإعادة الحياة إلى أسواقها.

من جهته، اعتبر رئيس البلدية أحمد الطفيلي أنّ نجاح المهرجان كفيل بإظهار الوجه الحقيقي لبعلبك بعيدًا عن الصور السلبية التي وُسمت بها المنطقة، مشيدًا بدور الأنشطة الفنية والثقافية والفولكلورية والرياضية في إبراز حيوية المدينة.

أما رئيس جمعية التجار نصري عثمان، فرأى أنّ السوق التجاري هو مرآة المدينة، مطالبًا بخطة عمل مشتركة مع المجلس البلدي لترتيب الأسواق وتنظيمها وإنارتها وتحسين النظافة والخدمات.

بدوره، أكد رئيس نقابة التجار محمد حسن كنعان أنّ المهرجان يشكّل مناسبة للأمل والوحدة في ظل الظروف الصعبة، كاشفًا عن برنامج غني بالأنشطة والمعارض والتكريمات.

وخُتم اللقاء بحوار مفتوح مع التجار وأصحاب المؤسسات، تم خلاله عرض اقتراحات عملية من شأنها إنجاح المهرجان وإعادة الحيوية إلى أسواق بعلبك.
مواضيع ذات صلة
"ميّاس" تعيد الحياة إلى أرز لبنان في افتتاح ساحر لمهرجانات 2025 (فيديو)
lebanon 24
20/08/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضة والترفيه يلتقيان في مهرجان "Tripoli Karting Race 2025" بطرابلس
lebanon 24
20/08/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مهرجان الزهور 2025 في حصرون
lebanon 24
20/08/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجانات صيدا تعود من قلب البحر لتنعش الذاكرة والسياحة
lebanon 24
20/08/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
10:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24