مهرجان التسوق والسياحة 2025.. يعيد لبعلبك تألّقها!

عُقد لقاء حواري في قاعة بلدية مع تجار المدينة وأصحاب المؤسسات السياحية والخدماتية، بدعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق والسياحة الذي ينطلق يوم السبت 30 آب الجاري.حضر اللقاء رئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي، بلديات بعلبك رعد، الرئيس السابق للاتحاد شفيق شحادة، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في محمد حسن ، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري سعيد عثمان، إلى جانب حشد من التجار والمخاتير وفعاليات اقتصادية واجتماعية.افتتح عضو بعلبك الدكتور بلوق اللقاء بكلمة شدّد فيها على أهمية المهرجان كخطوة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة، مؤكداً أنّ بعلبك التاريخ والحضارة تستحق كل جهد لإعادة الحياة إلى أسواقها.، اعتبر رئيس البلدية أحمد الطفيلي أنّ نجاح المهرجان كفيل بإظهار الوجه الحقيقي لبعلبك بعيدًا عن الصور السلبية التي وُسمت بها المنطقة، مشيدًا بدور الأنشطة الفنية والثقافية والفولكلورية والرياضية في إبراز حيوية المدينة.أما رئيس جمعية التجار نصري عثمان، فرأى أنّ السوق التجاري هو مرآة المدينة، مطالبًا بخطة عمل مشتركة مع لترتيب الأسواق وتنظيمها وإنارتها وتحسين النظافة والخدمات.بدوره، أكد رئيس نقابة التجار محمد حسن كنعان أنّ المهرجان يشكّل مناسبة للأمل والوحدة في ظل الظروف الصعبة، كاشفًا عن برنامج غني بالأنشطة والمعارض والتكريمات.وخُتم اللقاء بحوار مفتوح مع التجار وأصحاب المؤسسات، تم خلاله عرض اقتراحات عملية من شأنها إنجاح المهرجان وإعادة الحيوية إلى أسواق بعلبك.