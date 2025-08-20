نقيب المعلمين: العودة إلى التعليم لمدّة خمسة أيام هي الحلّ الأنسب

Advertisement

صدر عن نقيب المعلمين البيان التالي:أولاً، نتوجّه بالشكر لزملائنا في على تنبيههم إلى مسألة غياب الاهتمام بمعلمي المدارس الخاصة، ونؤكّد أننا سنأخذ بهذه الملاحظة على محمل الجد وسنعمل على تعزيز حضور صوت المعلّمين في المدارس الخاصة في مختلف النقاشات التربوية!ثانيًا، نؤكّد أن الرسميّة هي حق لجميع طلاب ، سواء في التعليم الرسمي أو الخاص، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا رأي واضح في أي قرار يتعلق بالمناهج أو تنظيم العام الدراسي.في هذا السياق، نرى أن العودة إلى التعليم لمدة أربعة أيام أسبوعيًا فقط، لا تتيح إنجاز المنهج الكامل، ولا يمكن بناءً عليه العودة إلى منهاج ما قبل عام 2019، لذلك نرى أن العودة إلى تعليم لمدّة خمسة أيام هي الحلّ الأنسب، لأنها تتيح استكمال البرنامج بالكامل وتضمن إعدادًا أفضل للطلاب قبل دخولهم الجامعات، ما يخفّف عنهم من الصعوبات الناتجة عن المناهج الناقصة.ونؤكّد في الوقت نفسه وقوفنا إلى جانب زملائنا في التعليم الرسمي في مطالبهم المحقّة بتحسين الرواتب، فالتعليم لخمسة أيام لا يعني تجاهل حقوقهم، بل يجب أن يقترن بدعم مالي ومعنوي من الدولة. ونحن نحمّل الدولة والسلطة السياسية مسؤولية دعم القطاع ، الرسمي والخاص معًا، وخصوصًا في هذا .