لبنان

البطريرك الراعي يستقبل قائد الدرك: ثناء على استراتيجية الأمن في لبنان

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:22
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الديمان قائد الدرك العميد جان عواد، وعرض معه الأوضاع الأمنية في لبنان.
ووضع العميد عواد البطريرك في صورة استراتيجية قيادة الدرك الجديدة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها في كافة المناطق اللبنانية، طالبًا بركة البطريرك لإنجاح مهمته.

بدوره، تمنى البطريرك الراعي للعميد عواد التوفيق في مهامه الجديدة، وأثنى على الاستراتيجية وعلى دور الدرك في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.

كما استقبل الراعي زوارًا آخرين، من بينهم بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار أوا روئيل الثاني والعشرين، في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصار، حيث تم عرض أوضاع المسيحيين في العراق والمشرق العربي والتأكيد على ضرورة دعمهم وتثبيتهم في أرضهم. كما حضر اللقاء البروفيسور جورج لبكي، جورج العنداري، ووفد من رؤساء بلديات الضنية.
 
