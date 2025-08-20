البطريرك الراعي يستقبل قائد الدرك: ثناء على استراتيجية الأمن في لبنان

Advertisement

استقبل البطريرك الكاردينال في الديمان قائد الدرك العميد جان عواد، وعرض معه الأوضاع الأمنية في .ووضع العميد عواد البطريرك في صورة استراتيجية قيادة الدرك الجديدة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها في كافة المناطق ، طالبًا بركة البطريرك لإنجاح مهمته.بدوره، تمنى البطريرك للعميد عواد التوفيق في مهامه الجديدة، وأثنى على الاستراتيجية وعلى دور الدرك في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.كما استقبل الراعي زوارًا آخرين، من بينهم بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار أوا روئيل الثاني والعشرين، في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصار، حيث تم عرض أوضاع في والمشرق العربي والتأكيد على ضرورة دعمهم وتثبيتهم في أرضهم. كما حضر اللقاء البروفيسور لبكي، جورج العنداري، ووفد من رؤساء بلديات الضنية.