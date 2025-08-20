Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: تمديد ولاية اليونيفيل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:30
كتب بهاء الحريري على منصة إكس أن تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب يمثل ضرورة وطنية ملحّة لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة الجيش اللبناني على أداء مهامه.
وأكد الحريري على وجوب التمديد الكامل للولاية حتى آب 2026، لما لذلك من أهمية في استمرار دور القوة الدولية كعامل توازن وحماية، في ظل التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن وجود اليونيفيل يشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار إلى حين استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها.
 
