لبنان

بري يستقبل وفدًا أميركيًا.. تأكيد على أهمية التمديد لقوة "اليونيفيل"

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:02
Doc-P-1406964-638912991257000735.png
Doc-P-1406964-638912991257000735.png photos 0
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، حيث شدد الرئيس بري على أهمية استمرار ولاية اليونيفيل منذ عام 1978 لضمان تطبيق قراري 425 و1701 ووقف خروقات إسرائيل المستمرة.

وأكد بري أن جهود اليونيفيل تصطدم بمواقف إسرائيل الرافضة للشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الآلية الخماسية التي تضم القوات تشمل قيادة أميركية وفرنسية لضمان تثبيت وقف النار، متسائلاً عن كيفية استهداف جهودها بينما تعمل على تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.
