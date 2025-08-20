بري يستقبل وفدًا أميركيًا.. تأكيد على أهمية التمديد لقوة "اليونيفيل"

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين والديموقراطي، بحضور سفيرة الأميركية في ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس علي حمدان.وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوة الطوارئ الدولية العاملة في (اليونيفيل)، حيث شدد على أهمية استمرار ولاية اليونيفيل منذ عام 1978 لضمان تطبيق قراري 425 و1701 ووقف خروقات المستمرة.وأكد بري أن جهود اليونيفيل تصطدم بمواقف إسرائيل الرافضة للشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الآلية الخماسية التي تضم القوات تشمل قيادة أميركية وفرنسية لضمان تثبيت وقف النار، متسائلاً عن كيفية استهداف جهودها بينما تعمل على تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.