الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: لدعم وحدات الدرك في لبنان

أعلن برنامج الإنمائي في عن تسليم آليات جديدة اليوم في مرفأ لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في ، بتمويل من .وأوضح البيان أن الهدف من هذا الدعم هو تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على الوصول إلى المزيد من المناطق وخدمة أوسع شريحة من المجتمع، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات الأمنية، وترسيخ الثقة بين الناس والمؤسسات العامة.وقال قائد وحدة العميد جان : "يساهم هذا الدعم في سد بعض الثغرات الأساسية، وسيستفيد منه 17 مركزاً، بما يعزز قدرتها على التحرك ويوسّع نطاق حضورها الميداني، ويتيح الاستجابة لاحتياجات المجتمعات بسرعة وفعالية أكبر".بدوره، اعتبر في بعثة الاتحاد في لبنان سامي سعادي أن "هذا الدعم استثمار عملي في استقرار لبنان وأمن شعبه"، مشيراً إلى أن البرنامج يمول بـ8 ملايين لتعزيز قدرة لبنان على التعافي والحفاظ على الاستقرار في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.وأشار نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريده إلى أن "الدعم جزء من البرنامج الأوسع لتعزيز السلم في لبنان"، مضيفاً: "من خلال تعزيز الخدمة الشرطية، نساهم في ترسيخ السلامة والثقة بقدرة حماية مواطنيها والحفاظ على الاستقرار".