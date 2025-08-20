Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: لدعم وحدات الدرك في لبنان

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:21
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان عن تسليم آليات جديدة اليوم في مرفأ بيروت لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الهدف من هذا الدعم هو تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على الوصول إلى المزيد من المناطق وخدمة أوسع شريحة من المجتمع، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات الأمنية، وترسيخ الثقة بين الناس والمؤسسات العامة.

وقال قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جان عواد: "يساهم هذا الدعم في سد بعض الثغرات الأساسية، وسيستفيد منه 17 مركزاً، بما يعزز قدرتها على التحرك ويوسّع نطاق حضورها الميداني، ويتيح الاستجابة لاحتياجات المجتمعات بسرعة وفعالية أكبر".

بدوره، اعتبر القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي أن "هذا الدعم استثمار عملي في استقرار لبنان وأمن شعبه"، مشيراً إلى أن البرنامج يمول بـ8 ملايين يورو لتعزيز قدرة لبنان على التعافي والحفاظ على الاستقرار في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأشار نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريده إلى أن "الدعم جزء من التزام البرنامج الأوسع لتعزيز السلم في لبنان"، مضيفاً: "من خلال تعزيز الخدمة الشرطية، نساهم في ترسيخ السلامة والثقة بقدرة الدولة على حماية مواطنيها والحفاظ على الاستقرار".
 
 
