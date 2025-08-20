Advertisement

لبنان

البزري من الجنوب: العلم والصمود طريق المستقبل

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:30
شارك النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في حفل تخريج طلاب ثانوية لبنان الدولية ومعهد لبنان التقني، الذي أقيم في باحة المدرسة في عين الدلب، بحضور حشد من الفاعليات السياسية والتربوية والاجتماعية، على رأسهم ممثل النائب الدكتور أسامة سعد أحمد البني، قنصل لبنان في جورجيا ورئيس غرفة التجارة في أوروبا وآسيا وإفريقيا الدكتور أنستاز المر، رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين، رئيس بلدية عين الدلب داني جبور، رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في الجنوب رامي رعد، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الداعمة وفاعليات تربوية واجتماعية.
وكان في استقبال الحضور: صاحب المدرسة الدكتور محمود الخطيب، مديرة ثانوية لبنان الدولية الدكتورة دانيا الزين، مديرة معهد لبنان التقني الدكتورة رانيا حمد، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وبعد النشيد الوطني، وجه النائب البزري التحية إلى "الصامدين في الجنوب وغزة، وإلى إدارة المدرسة والمعهد وأهالي الطلاب"، مشيراً إلى أن "أبناء الجنوب العزيزة، رغم التحديات والاعتداءات، سطروا نجاحات باهرة، مؤمنين بأن العلم هو معبر اليقظة والتحرر للأمم، كما أن أبناء غزة العزة قدموا مثالاً رائعاً في الصمود، محافظين على جذوة الطموح في عيونهم رغم كل الصعاب".

وشدد على أن "الوطن الجريح يئن تحت وطأة التحديات والهدر والفساد وسوء الإدارة والمحسوبيات، لكن الرهان الأكبر هو على جيل الخريجين لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعزيمة وإصرار".

ثم تحدثت الدكتورة دانيا الزين والدكتورة رانيا حمد والقنصل الدكتور أنستاز المر عن أهمية العلم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وخلال الحفل، تم تسليم دروع تكريمية من القنصل المر إلى كل من الدكتور محمود الخطيب والدكتورة دانيا الزين والدكتورة رانيا حمد، وأُعلن عن انضمام المدرسة وغرفتها لغرفة التجارة في أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما تم تكريم النائب عبد الرحمن البزري والمؤسسات الداعمة، وتوزيع الجوائز والشهادات على الخريجين والخريجات، في أجواء احتفالية ملؤها الفخر والأمل بالمستقبل.
 
(الوكالة الوطنية)
لبنان

متفرقات

أفراح ومناسبات

