الحواط: موقف البطريرك الراعي يؤكد أن السلاح سيُسلم قريباً

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "اكس": "موقف البطريرك عن وجوب تسليم سلاحه إلى الدولة يعبر عن رأي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ويتماشى مع المواقف الوطنية التاريخية لبكركي، التي لم تتلقَ دروسًا في الوطنية، فهي التي أعطت مجده".وأضاف : "نكران الواقع والتهديد والوعيد لن يغيّر الوقائع. مشروع إرساء الدولة يسير إلى الأمام، والسلاح غير الشرعي سيُسلّم حتمًا وقريبًا".