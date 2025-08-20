Advertisement

لبنان

الحواط: موقف البطريرك الراعي يؤكد أن السلاح سيُسلم قريباً

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1406998-638913056487880464.png
Doc-P-1406998-638913056487880464.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب زياد الحواط عبر منصة "اكس": "موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن وجوب تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة يعبر عن رأي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ويتماشى مع المواقف الوطنية التاريخية لبكركي، التي لم تتلقَ دروسًا في الوطنية، فهي التي أعطت لبنان مجده".
Advertisement

وأضاف الحواط: "نكران الواقع والتهديد والوعيد لن يغيّر الوقائع. مشروع إرساء الدولة يسير إلى الأمام، والسلاح غير الشرعي سيُسلّم حتمًا وقريبًا".
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: على الجيش أن يتحمل مسؤولية سحب السلاح ومواجهة إسرائيل
lebanon 24
20/08/2025 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي للحدث: إجماع حاسم على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
20/08/2025 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يستقبل قائد الدرك: ثناء على استراتيجية الأمن في لبنان
lebanon 24
20/08/2025 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة المسيحية تستنكر بأشد العبارات الحملة التي تطال البطريرك الراعي
lebanon 24
20/08/2025 19:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-08-20
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:19 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24