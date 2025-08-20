"العلماء المسلمين": لا نسمح بالمساس بالسلاح!

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق ، وفد "تجمع العلماء المسلمين"، ضم المشايخ: حسان عبدالله، غازي حنينة، علي خازم، إبراهيم بريدي، حسين غبريس، زهير الجعيد، ماهر مزهر وعبدالله الجبري.تم خلال اللقاء استعراض والشؤون الإسلامية والوطنية ومناقشة تطورات الأوضاع في والمنطقة، بما في ذلك الحرب على فلسطين والاعتداءات المستمرة على لبنان.وأكد المجتمعون ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال تكاتف اللبنانيين وتضامنهم في مواجهة التهديدات الصهيونية والمخاطر الخارجية التي تهدد السلم الأهلي.وقال الشيخ غازي حنينة بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحة الشيخ علي الخطيب، وتناولنا قضايا تهم لبنان ومنطقتنا. وأكدنا أن السلاح الذي يُثار الكلام حوله هو سلاح لبنان للدفاع عن أرضه وشعبه وسمائه وبحره وكرامته ونفطه وسيادته. هذا السلاح كان وسيبقى للبنان والدفاع عنه في مواجهة العدو والإرهاب التكفيري".وأضاف: "نؤكد أن هذا السلاح لا نقبل ولا نسمح بالمساس به أو التعرض له، لأنه بأيد لبنانية ولمصلحة لبنان وشعبه".وأشار حنينة إلى أن الوحدة الإسلامية والوطنية هي صمام الأمان للبنان في الحاضر والمستقبل، وأن كل من ينفخ في نار الفتنة الطائفية والمذهبية لن نسمح له بتحقيق أهدافه.كما شدد على أن أي مبررات لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان والشعب اللبناني، خصوصًا في الجنوب، غير مقبولة، وكل من يسعى للصلح مع هو في دائرة الخيانة.وختم حنينة بالحديث عن الوضع الفلسطيني في غزة، داعيًا إلى دعم أهل غزة ومناصرتهم لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يسعى لتهجيرهم وإخراجهم من أرضهم.