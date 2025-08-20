29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع بعد لقاء الأسقفية المارونية: لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية
Lebanon 24
20-08-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
في معراب، وفداً من اللجنة الأسقفية
المارونية
للشأن الوطني، ضم
المطارنة
: بولس مطر،
ميشال عون
، منير خيرالله، وأنطوان بو نجم، بحضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات
الدينية
أنطوان مراد.
Advertisement
وتم خلال اللقاء، الذي استمر نحو ساعة، بحث أهمية التواصل مع جميع الأطراف من أجل جمع اللبنانيين حول وطنهم، وقبول الآخر، وإجراء المصالحات من القلب وتنقية الذاكرة بغية إنقاذ
لبنان
.
مواضيع ذات صلة
لقاء جنبلاط- جعجع: تحالف في الانتخابات وتأكيد على المصالحة
Lebanon 24
لقاء جنبلاط- جعجع: تحالف في الانتخابات وتأكيد على المصالحة
20/08/2025 19:21:54
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: الحوار هو السبيل لتعزيز المناعة الوطنية
Lebanon 24
خليل: الحوار هو السبيل لتعزيز المناعة الوطنية
20/08/2025 19:21:54
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية في الجنوب: تأكيد على الصمود وتعزيز الحضور الوطني
Lebanon 24
الرابطة المارونية في الجنوب: تأكيد على الصمود وتعزيز الحضور الوطني
20/08/2025 19:21:54
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بطريركي أرثوذكسي وآشوري: تعزيز الحوار حول الوجود المسيحي في الشرق
Lebanon 24
لقاء بطريركي أرثوذكسي وآشوري: تعزيز الحوار حول الوجود المسيحي في الشرق
20/08/2025 19:21:54
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة
Lebanon 24
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة
12:11 | 2025-08-20
20/08/2025 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!
Lebanon 24
من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!
11:51 | 2025-08-20
20/08/2025 11:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
Lebanon 24
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
11:39 | 2025-08-20
20/08/2025 11:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناتور أميركي" في السرايا.. وهذا ما قاله سلام
Lebanon 24
"سيناتور أميركي" في السرايا.. وهذا ما قاله سلام
11:19 | 2025-08-20
20/08/2025 11:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغير اللهجة الاميركية مرتبط بزيارة لاريجاني؟
Lebanon 24
هل تغير اللهجة الاميركية مرتبط بزيارة لاريجاني؟
11:01 | 2025-08-20
20/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:11 | 2025-08-20
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة
11:51 | 2025-08-20
من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!
11:39 | 2025-08-20
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
11:19 | 2025-08-20
"سيناتور أميركي" في السرايا.. وهذا ما قاله سلام
11:01 | 2025-08-20
هل تغير اللهجة الاميركية مرتبط بزيارة لاريجاني؟
10:55 | 2025-08-20
صورٌ مباشرة لمركز إسرائيليّ داخل لبنان.. شاهدوها
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 19:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24