لبنان

جعجع بعد لقاء الأسقفية المارونية: لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:05
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفداً من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني، ضم المطارنة: بولس مطر، ميشال عون، منير خيرالله، وأنطوان بو نجم، بحضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الدينية أنطوان مراد.
وتم خلال اللقاء، الذي استمر نحو ساعة، بحث أهمية التواصل مع جميع الأطراف من أجل جمع اللبنانيين حول وطنهم، وقبول الآخر، وإجراء المصالحات من القلب وتنقية الذاكرة بغية إنقاذ لبنان.
 
