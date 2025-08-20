المفتي الشعار: أهمية الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك لحماية لبنان

Advertisement

ألقى المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار مداخلة بعنوان: "الوحدة الوطنية وحماية "، تناول فيها صيغة العيش المشترك بين الديانتين الإسلامية والمسيحية في لبنان، والحاجة إلى تعميمها لمواجهة صراعات الحضارات العالمية، وذلك في اللقاء الثقافي والوطني الذي أقيم في ، ونظمته رابطة قنوبين للرسالة والتراث.وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وشروط تعميقها لحماية لبنان من الفتن والأطماع الخارجية، مؤكداً على دور المرجعيات الدينية في تعزيز الولاء للبنان بعيداً عن المحاور والصراعات.وأشار إلى أن والإسلام يشتركان في قيم ومبادئ واحدة، وهي خدمة الإنسان وحفظ كرامته، وتغليب منطق الحق على القوة، داعياً لدعم مشروع الدولة القوية العادلة التي تحمي جميع أبنائها.كما أكد على دعم قرار رئيس الجمهورية والحكومة المتعلق بحصرية السلاح بأيدي الجيش وسائر القوى الأمنية، وأضاء على محطات مشرقة في تاريخ العلاقات المسيحية-الإسلامية في طرابلس ولبنان، معتبرًا البطريركية شخصية البطريرك صمام الأمان لحماية هذه الحقائق التاريخية.