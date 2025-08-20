Advertisement

لبنان

المفتي الشعار: أهمية الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك لحماية لبنان

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:14
ألقى المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار مداخلة بعنوان: "الوحدة الوطنية وحماية لبنان"، تناول فيها صيغة العيش المشترك بين الديانتين الإسلامية والمسيحية في لبنان، والحاجة إلى تعميمها لمواجهة صراعات الحضارات العالمية، وذلك في اللقاء الثقافي والوطني الذي أقيم في طرابلس، ونظمته رابطة قنوبين للرسالة والتراث.
وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وشروط تعميقها لحماية لبنان من الفتن والأطماع الخارجية، مؤكداً على دور المرجعيات الدينية في تعزيز الولاء للبنان بعيداً عن المحاور والصراعات.

وأشار إلى أن المسيحية والإسلام يشتركان في قيم ومبادئ واحدة، وهي خدمة الإنسان وحفظ كرامته، وتغليب منطق الحق على القوة، داعياً لدعم مشروع الدولة القوية العادلة التي تحمي جميع أبنائها.

كما أكد على دعم قرار رئيس الجمهورية والحكومة المتعلق بحصرية السلاح بأيدي الجيش وسائر القوى الأمنية، وأضاء على محطات مشرقة في تاريخ العلاقات المسيحية-الإسلامية في طرابلس ولبنان، معتبرًا البطريركية المارونية شخصية البطريرك الراعي صمام الأمان لحماية هذه الحقائق التاريخية.
 
 
وخلال اللقاء، أعلن عن منح جوزف الحلبي وزوجته سوزي وسام ملاك قنوبين، ومنح سابا زريق وسام سيدة قنوبين في الدرجة الأولى، وسلم البطريرك الراعي شهادات الوسامين رسميًا تقديرًا لمساهماتهم في العناية بتراث الوادي المقدس وتعزيز النهضة العربية والثقافة المسيحية.

كما قدم الراعي الميدالية البطريركية للمفتي الشعار، تكريمًا لـ"محبته الأخوية الصادقة وأمانته للشراكة الإنسانية المسيحية-الإسلامية في لبنان والمشرق"، وفاءً لجهوده في تعزيز التعاون بين قنوبين والفيحاء وحماية التراث المشترك.
 
 
(الوكالة الوطنية)
