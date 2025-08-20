منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى، في مكتبه باليرزة اليوم، بلديات المتن الأعلى كريم سركيس وعضو المحامي لبيب حرفوش، حيث جرى البحث في قضايا إنمائية وقانونية تهم .كما التقى اللواء منسى كلاً من رئيس والبيئي الدكتور عربيد والمهندس أبو حلا، وتم التطرق إلى الأوضاع العامة والملفات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بدعم الجيش وتعزيز قدراته.