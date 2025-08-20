Advertisement

لبنان

منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش

Lebanon 24
20-08-2025 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1407047-638913125451697457.jpg
Doc-P-1407047-638913125451697457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه باليرزة اليوم، رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى كريم سركيس وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي لبيب حرفوش، حيث جرى البحث في قضايا إنمائية وقانونية تهم المؤسسة العسكرية.
Advertisement

كما التقى اللواء منسى كلاً من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد والمهندس إيلي أبو حلا، وتم التطرق إلى الأوضاع العامة والملفات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بدعم الجيش وتعزيز قدراته.
مواضيع ذات صلة
منسى بحث مع عبد المسيح التحديات الشمالية ودعم الجيش
lebanon 24
21/08/2025 04:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات أمنية وسياسية على طاولة منسى خلال لقاءاته مع مسؤولين وزوار
lebanon 24
21/08/2025 04:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى: سنقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعد اعتماد خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
21/08/2025 04:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوباً
lebanon 24
21/08/2025 04:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24