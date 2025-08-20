Advertisement

لبنان

رسمياً.. ماذا طلبت الأرجنتين من لبنان؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 11:21
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، سفيرة الأرجنتين ماريا فرجينيا رويس قنطار، التي طلبت دعم لبنان بالتصويت للأرجنتين في المنظمة البحرية الدولية IOM في لندن.
ووعد رسامني بـ"متابعة هذا الموضوع والتنسيق مع وزارة الخارجية".
 
 
 
