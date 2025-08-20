بعد ضبط "دولارات مزيفة".. ما المطلوب من مصرف لبنان؟

مع ازدياد العمليات الأمنية التي تُفضي إلى ضبط أموال مزيفة لاسيما دولارات، قال مصدر إقتصاديّ لـ" " إنَّ المطلوب بعد تلك العمليات، قيام بإتخاذ إجراءات أساسية أبرزها إصدار تعاميم للمواطنين تنبههم من أرقام العملات المزيفة المضبوطة، من أجل سحبها من التداول في حال تم اكتشافها، وبالتالي الإبلاغ عنها.

Advertisement