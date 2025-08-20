Advertisement

لبنان

بعد ضبط "دولارات مزيفة".. ما المطلوب من مصرف لبنان؟

خاص "لبنان 24"

20-08-2025 | 13:47
مع ازدياد العمليات الأمنية التي تُفضي إلى ضبط أموال مزيفة لاسيما دولارات، قال مصدر إقتصاديّ لـ"لبنان24" إنَّ المطلوب بعد تلك العمليات، قيام مصرف لبنان بإتخاذ إجراءات أساسية أبرزها إصدار تعاميم للمواطنين تنبههم من أرقام العملات المزيفة المضبوطة، من أجل سحبها من التداول في حال تم اكتشافها، وبالتالي الإبلاغ عنها.
وذكر المصدر أن هذه الخطوة ضرورية جداً، إذ تساهم بجعل الأوراق المزيفة مكشوفة ومعروفة، وبالتالي منع عمليات تداولها بين المواطنين بعدما وقع كثيرون ضحايا عمليات احتيال بسببها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

