عاجل من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف محلة الحوش قرب البازورية

بالفيديو.. مشاهد من مكان الغارة التي استهدفت منطقة الحوش - شارع أفريقيا قرب البازورية في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/J93T6DkFmy
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 20, 2025
بالفيديو.. مشاهد من مكان الغارة التي استهدفت منطقة الحوش - شارع أفريقيا قرب البازورية في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/J93T6DkFmy
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق البازورية في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ovIOnPV6F0
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 20, 2025
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق البازورية في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ovIOnPV6F0