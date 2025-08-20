Advertisement

لبنان

عاجل من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف محلة الحوش قرب البازورية

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1407112-638913229028137326.jpg
Doc-P-1407112-638913229028137326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، محلة الحوش على طريق البازورية في جنوب لبنان.
 
 
وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط 7 جرحى.
 
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف محلة البريج في جباع - جنوب لبنان
lebanon 24
21/08/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّر اسرائيلي على علو منخفض في أجواء الحوش صور البازوريه وحناوي
lebanon 24
21/08/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. قصفٌ مدفعي إسرائيليّ يستهدف بليدا
lebanon 24
21/08/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة
lebanon 24
21/08/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24