Advertisement

لبنان

كمين نفذه الجيش في البقاع.. تفاصيل تكشف العملية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-08-2025 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1407121-638913245716118930.webp
Doc-P-1407121-638913245716118930.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أن الجيش يكثف إجراءاته الميدانية في جرود السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا، وذلك منعاً لعمليات التهريب وتسلل المسلحين هناك.
Advertisement
 
 
وذكرت المصادر أنَّ الجيش أحبط قبل أيامٍ قليلة عبر كمين مُحكم، عملية تهريب شاحنة تحمل خزانات من المازوت من الجانب السوري إلى الداخل اللبناني عبر طريق واقعة بين جرود بريتال وعرسال.


وتحدثت المعلومات عن أن الأشخاص الذين كانوا على متن الشاحنة لاذوا بالفرار.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية وكمين في الأوزاعي.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
21/08/2025 04:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين "بيت حانون": دلالات العملية ورسائلها
lebanon 24
21/08/2025 04:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية في البقاع.. من أوقف الجيش هناك؟
lebanon 24
21/08/2025 04:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان نفذا عملية مركبة بإطلاق نار وطعن عند مفترق غوش عتصيون شمالي الخليل
lebanon 24
21/08/2025 04:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24