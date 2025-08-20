كمين نفذه الجيش في البقاع.. تفاصيل تكشف العملية

كشفت معلومات " " أن الجيش يكثف إجراءاته الميدانية في جرود السلسلة الشرقية بين وسوريا، وذلك منعاً لعمليات التهريب وتسلل المسلحين هناك.

وذكرت المصادر أنَّ الجيش أحبط قبل أيامٍ قليلة عبر كمين مُحكم، عملية تهريب شاحنة تحمل خزانات من المازوت من الجانب السوري إلى الداخل اللبناني عبر طريق واقعة بين جرود وعرسال.





وتحدثت المعلومات عن أن الأشخاص الذين كانوا على متن الشاحنة لاذوا بالفرار.

