لبنان

القصف الإسرائيلي يتجدّد جنوباً.. ماذا استهدف الطيران؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 15:48
استهدف الطيران الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار وسيناي في جنوب لبنان.
وتأتي هذه الغارة بعد استهداف حصل مساء اليوم لبلدة أنصار، وقد سبقه أيضاً قصف طال طريق الحوش قرب البازورية وأسفر عن إصابة شخصين.
 
 
