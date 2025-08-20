Advertisement

لبنان

كارثة بيئية في شدرا.. النيران تلتهم أشجار الصنوبر والسنديان النادرة

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:02
إندلع بعد ظهر اليوم، حريق كبير في بلدة شدرا – منطقة جورة إبراهيم نادر، الغنية بأشجار الصنوبر والسنديان النادرة.

وواجهت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحريق نظرًا إلى وعورة المنطقة، ما اضطرها إلى تمديد نباريج المياه من مسافات بعيدة.
وسارع أهالي شدرا والقرى والبلدات المجاورة إلى مؤازرة عناصر الدفاع المدني في عمليات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران التي أتت على مساحات واسعة من الأحراج، متسببة بكارثة بيئية.

وعلى رغم تدخل طوافات الجيش اللبناني، لم تُفلح حتى الآن في إهماد الحريق الذي ما زال يتصاعد منه الدخان بكثافة. فيما يواصل عناصر الدفاع المدني والمتطوعون جهودهم المضنية حتى هذه الساعة للحد من تمدده. (الوكالة الوطنية)
