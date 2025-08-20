عن قضية مغادرة مطلوب عبر المطار.. بيانٌ من الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي:

تداولت إحدى ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده عن مغادرة لبناني الأراضي عبر مطار وبحقه بلاغ بحث وتحرٍ ما زال ساري المفعول.



يهم العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً عبر إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام.

لذلك، كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على شاشة الاستعلام.

أيضاً، باشرت اللجنة عملها وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدوديةـ وقد قضت الضرورة التوسع بالتحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام المختص.

تؤكد للأمن العام حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة.