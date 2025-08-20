Advertisement

لبنان

عن قضية مغادرة مطلوب عبر المطار.. بيانٌ من الأمن العام

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:16
Doc-P-1407144-638913287178899446.jpg
Doc-P-1407144-638913287178899446.jpg photos 0
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
تداولت إحدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده عن مغادرة لبناني الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبحقه بلاغ بحث وتحرٍ ما زال ساري المفعول.
 
 
يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً لبنان عبر المطار إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام.
 
لذلك، كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على شاشة الاستعلام.
 
 
أيضاً، باشرت اللجنة عملها وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدوديةـ وقد قضت الضرورة التوسع بالتحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص.
 
تؤكد المديرية العامة للأمن العام حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة.
 
للمغتربين.. بيان من الأمن العام بشأن جوازات السفر
بيان هامّ من الأمن العام!
بيانٌ من الأمن العام.. إليكم ما جاء فيه
رئيس مطار بيروت: لا صحة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة
