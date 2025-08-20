اعتداء جديد في الجنوب.. استهداف إسرائيليّ لسيارة "رابيد"

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، سيارة من نوع "رابيد" في حي الراس بمنطقة - .

وذكرت المعلومات أن الغارة تمت بواسطة صاروخ موجه استهداف السيارة.

وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات نفذها جيش العدو مستهدفاً مناطق جنوبية عديدة لاسيما بلدة التي أسفر استهدافها عن سقوط 7 جرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف ما زعم أنه "بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق في جنوب ".



وقال مُتحدث باسم الجيش إنَّ "وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت للهجوم يُشكل انتهاكاً للتفاهمات بين ولبنان"، وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".

