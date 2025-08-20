Advertisement

لبنان

اعتداء جديد في الجنوب.. استهداف إسرائيليّ لسيارة "رابيد"

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1407154-638913299044495283.jpg
Doc-P-1407154-638913299044495283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، سيارة من نوع "رابيد" في حي الراس بمنطقة دير الزهراني - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أن الغارة تمت بواسطة صاروخ موجه استهداف السيارة.
 
 
وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات نفذها جيش العدو مستهدفاً مناطق جنوبية عديدة لاسيما بلدة الحوش التي أسفر استهدافها عن سقوط 7 جرحى.
 
وأعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف ما زعم أنه "بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق في جنوب لبنان".

وقال مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنَّ "وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت للهجوم يُشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة رابيد بين تول والكفور جنوبي لبنان
lebanon 24
21/08/2025 04:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إستهداف سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة برعشيت
lebanon 24
21/08/2025 04:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهيد في استهداف إسرائيل لسيارة بين تول والكفور جنوبي لبنان
lebanon 24
21/08/2025 04:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بلدة الطيري - جنوب لبنان ومعلومات عن سقوط إصابات
lebanon 24
21/08/2025 04:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
16:26 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24