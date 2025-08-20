27
لبنان
اعتداء جديد في الجنوب.. استهداف إسرائيليّ لسيارة "رابيد"
Lebanon 24
20-08-2025
|
16:33
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، سيارة من نوع "رابيد" في حي الراس بمنطقة
دير الزهراني
-
جنوب لبنان
.
وذكرت المعلومات أن الغارة تمت بواسطة صاروخ موجه استهداف السيارة.
وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات نفذها جيش العدو مستهدفاً مناطق جنوبية عديدة لاسيما بلدة
الحوش
التي أسفر استهدافها عن سقوط 7 جرحى.
وأعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف ما زعم أنه "بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق في جنوب
لبنان
".
وقال مُتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إنَّ "وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت للهجوم يُشكل انتهاكاً للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان"، وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".
