مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"الضغط المفتعل عن سابق تصور وتصميم ما زال يسيطر على نتائج مشهدين متزامنين.المشهد الأول هو الرد الذي من المفترض أن يعود به إلى الموفد الأميركي توم براك أواخر الشهر الجاري وسط تعتيم أميركي - إسرائيلي مشترك على ما يمكن أن يكون قد تم التوصل إليه بين الجانبين وإذا ما كان في الأساس قد تم الإتفاق على شيء.أما المشهد الثاني المتزامن مع الأول فيتعلق بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني التي تنتهي ولايتها بعد أحد عشر يوما وسط موقف أميركي - إسرائيلي متمثل بالدفع نحو وقف عمل اليونيفيل رغم معارضة ذلك من غالبية الدول الأخرى المعنية في .موضوع التمديد للقوات الدولية أثاره خلال إستقباله عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور (ماركواين مولين) ووفدا نيابيا من الحزبين والديمقراطي فأكد أن اليونيفيل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701 إنما على كل لبنان.وأكد رئيس المجلس أنه وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الامريكية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024 نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 وال 1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أمريكي وينوب عنه جنرال فرنسي فكيف لساع الى تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟.إلى غزة حيث تستمر حرب الإبادة والتجويع وجديدها مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة المقدمة من قبل رئيس الأركان إيال زامير وهيئة القيادة العليا لجيش الإحتلال وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة إلى جنوب القطاع قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية وسط معاناة جيش الإحتلال من نقص حاد في الجنود.وأما في ملف إتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فالجديد إعلان حركة حماس عن إنتظار الرد الإسرائيلي بعد ايجابية فلسطينية على مقترح الوسطاء الجديد.في شأن آخر يحلم الرئيس الأميركي بالسلام في أوكرانيا كإنجاز قد يساعده على "دخول الجنة" إذ قال: إذا تمكنت من دخول الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب".مقدمة الـ "أم تي في"الاثنين 25 الجاري يوم دقيق في تاريخ لبنان لارتباطه بقضيتين مصيريتين. ففيه سيتقرر مصير القوات الدولية اليونيفيل في الجنوب، وفيه ايضا تعود الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان اورتيغاس.بالنسبة إلى التمديد من المرجح ان يحصل، انطلاقا من المقترح الفرنسي، ولكنه سيكون حكما التمديد الاخير.فالمعلومات الواردة من واشنطن ونيويورك تفيد أن الاميركية متمسكة بطرحها التجديد لعام واحد فقط، مع وضع جدول زمني واضح و صارم، يتضمن انهاء مهام قوات اليونيفيل وعودتها الى بلدانها.بالنسبة الى حصر السلاح، اورتاغوس ستزور الاثنين، في حين ان عودة توم باراك لم تتأكد بعد. ووفق معطيات العاصمة الفرنسية فان اللقاء الذي جمع براك واورتاغوس في باريس فتح باب المفاوضات مع اسرائيل، اي انه لم يكن اكثر من اجتماع اولي كما ذكر احد من شاركوا في الاجتماع لل "ام تي في". وعليه، فان المفاوضات ستتواصل مع اسرائيل، باعتبار انها لم تقدم حتى الان جوابا حاسما ونهائيا في شأن الورقة وبنودها...إذا الساعات والايام المقبلة حاسمة في نيويورك، حيث يجتمع مجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة لحسم مصير اليونيفيل. والمؤكد ان لا تمديد روتينيا هذه المرة، بل خريطة طريق أميركية – فرنسية ترسم خط النهاية للقوة الدولية بعد اشهر… فهل يدخل الجنوب مرحلة جديدة من دون اليونيفيل؟التفاصيل من واشنطن مع زميلنا أنطوني مرشاق… أنطوني، ما الجديد في كواليس مجلس الأمن، وهل نحن أمام تمديد مشروط قد يفتح الباب لإنهاء مهمة اليونيفيل بصورة جذرية؟مقدمة الـ "أو تي في"في باريس، لقاء بين اسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية رون ديرمر بحضور المبعوث توم براك.وفي بيروت، ترقب لنتائج التواصل الاميركي مع اسرائيل حول الورقة التي اقرتها الحكومة ، وسط قراءتين متناقضتين:أولى رسمية، تعول على مقاربة ايجابية بفعل المساعي الاميركية، وثانية تدور في فلك ، معتبرة أن الاحتلال يتعامل وفق منطق “خذ ولا تعطي”، حيث يشكل القرار الحكومي اللبناني الاخير بالنسبة الى تل ابيب مكسبا كبيرا سيسعى الى تحقيق غيره، مع الاحتفاظ بالمواقع التي يحتلها في لبنان، وبالقدرة المتوفرة لديه على القيام بعمليات على المساحة الجغرافية اللبنانية.وأما في نيويورك، فبحث مستفيض بمصير اليونيفيل، وسط تشدد اميركي واضح دفع بالرئيس نبيه بري اليوم الى السؤال كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟كلام بري اتى خلال لقاء مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد اثار بري خلال اللقاء موضوع التمديد لليونيفل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701 ، إنما على كل لبنان.وأكد رئيس المجلس أنه وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الاميركية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 وال 1701 ولإتفاق وقف النار، تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أمريكي وينوب عنه جنرال فرنسي.مقدمة الـ "أل بي سي"ستقبل الموفدان الأميركيان، توم براك ومورغن أورتاغوس، بحديثين رئاسيين، الأول من رئيس الجمهورية إلى قناة العربية، والثاني من رئيس الحكومة إلى صحيفة الشرق الأوسط.رئيس الحكومة كان واضحا ودقيقا لجهة ورقة براك ولجهة "لبننتها" كما قال، فإعتبر أن براك جاء بورقة و"نحن وزعناها على كل أعضاء ، وصارت الآن علنية. وفي الواقع، ما جرى توزيعه هو ورقة براك المعدلة. معدلة بالاقتراحات اللبنانية التي أدخلناها عليها. إذن هذه نسخة أريد أن أسميها النسخة الملبننة. نحن في مجلس الوزراء إعتمدنا أهدافا في هذه الورقة التي لا أعتقد أن هناك لبنانيين وطنيين اثنين يمكن أن يكون لديهما إختلاف حولها".عدا الكلام المعلن، تقول المعلومات إن بعبدا والسراي سيكونان واضحين مع الوفد الأميركي لجهة أن لبنان قام بما عليه وأن الكرة في الملعب الإسرائيلي، كما سيشدد لبنان على ضرورة التجديد لليونيفيل.إلى الموقفين لعون وسلام، سيكون أمام براك وأورتاغوس، مهمة تقويم كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أول من أمس الجمعة والتي رفع فيها السقف إلى الحد الأقصى، رافضا تسليم السلاح. وهذا المساء موقف متقدم وعالي السقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري لقناة العربية قال فيه: ليس لدي ما اقوله للموفد الأميركي. وأضاف: لا خوف من حرب أهلية.إذا، اعتبارا من غد، سيكون لبنان أمام المشهد التالي:براك وأورتاغوس سيسألان عن الموقف وعن الخطة.عون وسلام جاهزان للرد، فيما يتوقع أن يكون رد الرئيس بري مغايرا، فهل سيستطيع حمل العصا من الوسط؟لعلها المهمة الأصعب من بين المهمات التي حملها الرئيس بري خصوصا أن الإستحقاقات تتطلب أجوبة "يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي".رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في جلسة الحكومة عن لبنان: هاجمت قوات سلاح الجو "إرهابيين" كبارا من حزب الله، وأطلقت صواريخ عليهم في لبنان. وأود أن أؤكد أن نشاطنا في لبنان يتم وفقا لإتفاق وقف إطلاق النار. ووفقا لهذا الاتفاق، نحن نفرض بالنار صد أي محاولة خرق وأي محاولة للتسلح من قبل حزب الله".عالميا، في تحرك فريد من نوعه في العلاقات الدولية، انحياز أوروبي واضح للرئيس الأوكراني زيلنسكي في مواجهة محاولة الرئيس ترامب التفرد بالقرار حيال أوكرانيا، بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وستحاول فرنسا وألمانيا وبريطانيا توجيه رسالة إلى ترامب مفادها "نحن شركاء".مقدمة "الجديد"مأساة جديدة من على ارتفاع ثلاثمئة متر فوق سطح البحر سقوطا نحو الأزرق الكبير كانت نهاية طيار شراعي عمر سنجر المحترف المتمرس بهوايته إتقانا وتدريبا من أوائل من مارس هذه الرياضة في لبنان ما أكسبه خبرة طويلة نال عليها رخصة رسمية لكن مظلته خانته وكتبت نهايته أثناء ممارسته ألعابا بهلوانية قبالة خليج جونية.وبعد عملية تمشيط ومسح دقيقة قامت بها وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عثر على الضحية وقد فارقت الحياة لا رد لقضاء القدر ولكن ماذا عن الضحايا على طرقات الموت السريع حيث المسؤول مسؤول والمواطن ضحية ليست معفاة من المسؤولية.وبرقم مخيف أحصت اليازا سقوط أربعين قتيلا وعشرات الجرحى خلال شهر آب لا سلامة مرورية ولا ممر آمن تسلكه البلاد في مرحلتها الدقيقة وقد دخلت الزمن المؤجل على ثلاثية مترابطة عضويا ويجمعها حبل خلاص واحد من انتظار الرد الإسرائيلي على الخطوة بخطوة إلى التجديد لليونفيل "الملغوم" برفض أميركي إسرائيلي وصولا نحو جلسة الثاني من أيلول الحكومية على خطة الجيش التنفيذية في سحب السلاح.لا جديد تحت شمس لبنان الحارقة حتى الأسبوع المقبل المحمول على متن "كاسحة" الألغام الأميركية للأرض اللبنانية بوفد رفيع المستوى يضم عددا من أعضاء الكونغرس المؤثرين وشخصيات عسكرية متقدمة في الرتب برفقة الثنائي الممسك بطرفي الملف اللبناني توم براك ومورغان أورتاغوس وأول طلائع الواصلين السيناتور الأميركي مارك واين مولين.وخلال جولته على المسؤولين أثار معه رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة التمديد لقوات اليونيفيل وسأله: كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟وفي الوقت المستقطع نزحت الأحداث نحو باريس حيث تحولت العاصمة إلى خلايا عمل أمنية تداخل فيها السوري بالأميركي والإسرائيلي وخرقت بإطلالة على المشهد بلقاء جمع براك وزعيم الطائفة الروحية للدروز في اسرائيل موفق طريف على جنوب سوري لا يقل توترا عن جنوب لبناني والخاصرتان مهددتان بالضم لإسرائيل الكبرى حيث لم تقف أحلام بنيامين نتنياهو التوسعية عند حدود.وبعد سنتين من حرب إبادة غزة وسقوط أكثر من ستين ألف شهيد قصفا واغتيالا وتجويعا ونزوحا فعل ووزير حربه يسرائيل كاتس ومعهما رئيس الأركان إيال زامير خطة عربات جدعون اثنين وحشدوا خمس فرق بآلاف الضباط والجنود لاحتلال ربع القطاع غير المحتل وذلك غداة موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية على صفقة تنهي الحرب وتحرر الأسرى.التحشيد الإسرائيلي لاحتلال كامل القطاع يتنافى ودعوة ستيف ويتكوف مكلفا من الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب وعودة الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة وقد تكون نتيجة هذا الانفصام دخول ترامب في سباق مع نتنياهو لنيل لقب بطل الحرب على إيران "وعشمه" بالجنة من بوابة كييف-موسكو والأهم أن "أميركا رجعت" على منصة التيك توك الصينية.