لبنان

قنبلة من مسيّرة على أطراف عيترون

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:46
ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون وقوع اصابات.
