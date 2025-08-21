أبو الحسن بحث مع اتحاد بلديات المتن الأعلى شؤونا انمائية

Advertisement

عقد اتحاد بلديات المتن الاعلى اجتماعا في مركز الاتحاد في حمّانا في حضور النائب هادي أبو الحسن، ورئيس الاتحاد كريم سركيس، ونائب الرئيس المصري، إلى جانب رؤساء البلديات في المتن الأعلى، وذلك لمتابعة الملفات الإنمائية والقضايا الحيوية التي تهمّ المنطقة.وعرض النائب أبو الحسن أبرز المواضيع الإنمائية التي يتم العمل عليها حالياً، وفي مقدّمتها: خطة صيانة وتأهيل الطرقات في المتن الأعلى والتي ستتكثّف اعتبارًا من مطلع شهر أيلول لتنتهي في مطلع شهر تشرين الثاني، وهي ستشمل معظم قرى وبلدات المتن الأعلى دون استثناء، وهذا يشكّل المرحلة الأولى من أعمال تأهيل الطرقات لكي تصل إلى وضعٍ جيدٍ جداً على أن تُستَكمل المرحلة الثانية في بداية الصيف المقبل ليكون المتن الأعلى على موعدٍ مع إنجازات إنمائية تجعل من طرقاته طرق مميّزة تراعي تسهيل حركة المواطنين وتوفّر شروط السلامة العامة.اضاف ابو الحسن: "ثانيا موضوع الصرف الصحي والمسار الذي تأخذه الأمور بعد أن انتهت الدراسات وأصبحنا في مرحلة التمويل وتمّ إطلاع رؤساء البلديات على نتائج الاجتماعات التي جرت مع فخامة رئيس الجمهورية ، ودولة ومجلس الإنماء والإعمار. والبحث جارٍ حالياً لتأمين التمويل لهذا المشروع البيئي الكبير من الهيئات والصناديق المانحة".تابع: "ثالثا أزمة المياه، حيث شرح أبو الحسن بشكلٍ وافٍ خطة معالجة مشكلة شحّ المياه وضمان استمرارية تأمينها للمنطقة، وذلك عبر خطوات عملية بدأ تنفيذها تدريجياً لتحسين تغذية مختلف بلدات المتن الأعلى بالمياه".في نهاية الاجتماع وضع أبو الحسن المجتمعين في أجواء المراحل التحضيرية التي يُعمَل عليها لتحقيق مشروع "طريق الحلم"، اوتوستراد ونفق - ، وقال: " يتم حالياً البحث في التمويل لتلزيم الدراسة المطلوبة، وهذا المشروع تمّ إطلاع الرؤساء عليه، ولاقى الطرح اهتماماً كبيراً منهما ومن قِبل وزير الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار".ختاماً، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مستقبلية شاملة لمعالجة كل المواضيع التي تم طرحها، ولمواكبة النهضة الإنمائية في منطقة المتن الأعلى، على أن تُتابع كل هذه المشاريع بالتنسيق الدائم مع البلديات.