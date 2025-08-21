Advertisement

لبنان

لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:35
عقدت جلسة خاصة في مبنى مصلحة زراعة محافظة بعلبك الهرمل، بحضور رئيس المصلحة الدكتور عباس الديراني ومنسق اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في المحافظة، رئيس نقابة العمال الزراعيين حسين شمص، مدير مؤسسة جهاد البناء خالد ياغي، أمينة سر نقابة العمال الزراعيين في البقاع ميرنا أمهز، وممثّل شؤون المزارعين في البقاع الشمالي حسين الحاج حسن، بمشاركة رؤساء النقابات الزراعية: أمين سر اتحاد النقابات الزراعية في لبنان ورئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش، رئيس نقابة مزارعي الأشجار المثمرة ياسر خير الدين، رئيس نقابة مزارعي البطاطا محمد حسن، رئيس نقابة مربي الأسماك محمد عمرو، رئيس نقابة العاملين في أسواق الخضار باسل إسماعيل، رئيس نقابة القصابين في البقاع علي صبحي عواضة، نائب رئيس نقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت حسين الحاج حسن، ممثل نقابة مربي النحل شعلان اسماعيل، ونائب رئيس مربي الدواجن والطيور عادل كنعان.
شمص

واستُهلّ شمص اللقاء بكلمة عرّف فيها بأهداف الاجتماع، مؤكّدًا على "أهميّة تكامل الجهود النقابية والرسمية والحرص على ضرورة تسجيل جميع المزارعين في البقاع في السجل الزراعي وضمان حقوقهم".

وتركّزت أعمال الجلسة على "مناقشة التحدّيات التي تواجه القطاع الزراعي في البقاع، وسبل الوقوف إلى جانب المزارعين عبر تقديم الدعم اللازم وإيجاد أساليب عملية تُعينهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة".

كما تبادل الحاضرون الآراء والطروحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز صمود المزارع وحماية هذا القطاع الحيوي.

واختُتم اللقاء بكلمة شكر للجهود المبذولة لمتابعة ملفات المزراعين، وتعزيز دور النقابات في رسم السياسات التنموية.
لبنان

إقتصاد

