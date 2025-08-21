لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين

Advertisement

عقدت جلسة خاصة في مبنى مصلحة زراعة محافظة ، بحضور رئيس المصلحة الدكتور عباس الديراني ومنسق اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في المحافظة، رئيس نقابة العمال الزراعيين حسين شمص، مدير مؤسسة جهاد البناء خالد ياغي، أمينة سر نقابة العمال الزراعيين في ميرنا أمهز، وممثّل شؤون المزارعين في البقاع ، بمشاركة رؤساء النقابات الزراعية: أمين سر اتحاد النقابات الزراعية في ورئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش، رئيس نقابة مزارعي الأشجار المثمرة ياسر خير الدين، رئيس نقابة مزارعي البطاطا محمد حسن، رئيس نقابة مربي الأسماك محمد عمرو، رئيس نقابة العاملين في أسواق الخضار باسل ، رئيس نقابة القصابين في البقاع علي صبحي عواضة، نقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت حسين ، ممثل نقابة مربي النحل شعلان اسماعيل، ونائب رئيس مربي الدواجن والطيور عادل .شمصواستُهلّ شمص اللقاء بكلمة عرّف فيها بأهداف الاجتماع، مؤكّدًا على "أهميّة تكامل الجهود النقابية والرسمية والحرص على ضرورة تسجيل جميع المزارعين في البقاع في السجل الزراعي وضمان حقوقهم".وتركّزت أعمال الجلسة على "مناقشة التحدّيات التي تواجه القطاع الزراعي في البقاع، وسبل الوقوف إلى جانب المزارعين عبر تقديم الدعم اللازم وإيجاد أساليب عملية تُعينهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة".كما تبادل الحاضرون الآراء والطروحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز صمود المزارع وحماية هذا القطاع الحيوي.واختُتم اللقاء بكلمة شكر للجهود المبذولة لمتابعة ملفات المزراعين، وتعزيز دور النقابات في رسم السياسات التنموية.