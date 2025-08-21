الحجار من بلدية بيروت: الحكومة ملتزمة بتقديم الأفضل

Advertisement

أكد والبلديات ، أن يستحق بعد كل المعاناة أن يُقدّم له الأفضل، مشدّدًا على أن الحكومة تتصدّى لكل التحديات الراهنة.وقال في تصريح من ، إن الهمّ الأساسي للحكومة هو تطبيق البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن كل قراراتها تأتي في هذا الاتجاه.