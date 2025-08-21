Advertisement

لبنان

الحجار من بلدية بيروت: الحكومة ملتزمة بتقديم الأفضل

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:50
Doc-P-1407288-638913703841722239.jpeg
Doc-P-1407288-638913703841722239.jpeg photos 0
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن لبنان يستحق بعد كل المعاناة أن يُقدّم له الأفضل، مشدّدًا على أن الحكومة تتصدّى لكل التحديات الراهنة.
وقال الحجار في تصريح من بلدية بيروت، إن الهمّ الأساسي للحكومة هو تطبيق البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن كل قراراتها تأتي في هذا الاتجاه.
وأضاف الوزير أن وحدة أبناء الوطن تشكل نقطة القوة الأساسية، مؤكّدًا تمسك الحكومة بها كعامل أساسي سيقود البلاد نحو برّ الأمان.
