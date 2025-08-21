Advertisement

لبنان

بيان من كهرباء لبنان.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:03
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: 
عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة بتكرار حوادث إطلاق الأعيرة النارية على نواقل خطوط النقل الهوائية/توتر عالي في العديد من المناطق اللبنانية،


فقد كثرة في الآونة الأخيرة أعمال إطلاق الأعيرة النارية على خطوط النقل الرئيسية في عدّة مناطق، وخاصة في محافظتي الشمال وعكار في بلدات كوسبا وحلبا حيث يمرّ خط ديرنبوح – بعلبك 220 ك.ف.، وفي بلدات حيلان وعدوى حيث يمرّ خطي ديرنبوح – سماريان 220 ك.ف. وديرنبوح – بارد 66 ك.ف.، وفي بلدات الجديدة والحسنية حيث يمرّ خط ديرنبوح – سماريان 220 ك.ف.، وفي عاصون حيث يمرّ خط بارد – عاصون 66 ك.ف. وفي الضم والفرز – منطقة أبو سمرا/ طرابلس حيث يمرّ خط كوسبا – بحصاص 220 ك.ف.، مما تسبّب بسقوط خطوط حماية وتضرّر الكثير من النّواقل، الأمر الذي يعرّض سلامة الاستثمار والسّلامة العامة للخطر الشديد ويؤدي الى أضرار جسيمة على شبكات النّقل وتحديدا خطوط النقل الرئيسية التي تزوّد كامل محافظتي لبنان الشّمالي وعكار بالتيار الكهربائي، وهذه الخطوط هي التالية:


· ديرنبوح - بعلبك 220 ك.ف

· ديرنبوح - القبيات – بيت ملات 66 ك.ف

· ديرنبوح - سمريان 220 ك.ف

· دير كوسبا – بحصاص 220 ك.ف


ان مؤسسة كهرباء لبنان، تعاود مناشدة المواطنين التوقف عن إطلاق الاعيرة النارية على خطوط التوتر العالي، والتي باتت تتكرر في الآونة الاخيرة لما قد يرتبه ذلك من حرمان محافظتي عكار ولبنان الشمالي من التزود بالتيار الكهربائي بسبب تقطيع الخطوط، والتسبب بأخطار على السلامة العامة.


كما تناشد المؤسسة كافة الجهات المعنية، التقصي عن الفاعلين وإيلاء هذا الموضوع العناية القصوى لما يتسبّب به الفاعلون من أضرار جسيمة على منشآت المؤسسة وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي وما يمكن أن يؤدي من جرّاء أعمال التخريب هذه من انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي، وتكاليف مالية إضافية على كاهل مؤسسة كهرباء لبنان هي بغنى عنها.
لبنان

إقتصاد

