عبد المسيح: شهداء كفتون رمز للتضحية والوفاء

كتب النائب عبر منصة "اكس": "مرّت خمس سنوات على استشهاد فادي وعلاء وجورج، الأبطال. واجهوا الإرهاب بجرأة ليسطّروا أسماءهم في ذاكرة البلدة والكورة والوطن.سيبقون رمزًا للتضحية والوفاء لكل من يعرف قيمة تراب أرضنا التي احتضنت أجسادهم ".