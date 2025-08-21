Advertisement

لبنان

عبد المسيح: شهداء كفتون رمز للتضحية والوفاء

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:16
كتب النائب  اديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "مرّت خمس سنوات على استشهاد فادي وعلاء وجورج، شهداء كفتون الأبطال. واجهوا الإرهاب بجرأة ليسطّروا أسماءهم في ذاكرة البلدة والكورة والوطن.
سيبقون رمزًا للتضحية والوفاء لكل من يعرف قيمة تراب أرضنا  التي احتضنت أجسادهم ".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24