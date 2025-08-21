Advertisement

لبنان

زكي من بعبدا: جامعة الدول العربية تدعم فكرة حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:39
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام إن "جامعة الدول العربية تدعم فكرة بسط سلطة الدولة على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها".
وفي كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، طالب زكي "القوى الدوليّة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية والامتناع عن أي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية".
 
وأضاف: "لا يريد أحد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها ونأمل أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع وأن تكون هناك رؤية لصالح البلد من أجل إستعادة الاستقرار والسلم الأهلي".
