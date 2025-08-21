زكي من بعبدا: جامعة الدول العربية تدعم فكرة حصر السلاح بيد الدولة

قال المساعد لجامعة السفير حسام إن " تدعم فكرة بسط على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها".

وفي كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية في ، طالب زكي "القوى الدوليّة بالضغط على للانسحاب من كل الأراضي والامتناع عن أي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية".

وأضاف: "لا يريد أحد أن ينزلق إلى عواقب غير مرغوب فيها ونأمل أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع وأن تكون هناك رؤية لصالح البلد من أجل إستعادة الاستقرار والسلم الأهلي".