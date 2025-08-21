سماع صوت قوي في سهل عكار.. هذا مصدره

Advertisement

سُمع دوي صوت قوي في والجوار ليتبيّن لاحقا أنه ناجم عن انفجار إطار شاحنة في بلدة الشرقية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأكدت المعلومات أنّ لا صحة لما يتم تداوله عن انفجار في بلدة الحيصة.