Advertisement

لبنان

سماع صوت قوي في سهل عكار.. هذا مصدره

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1407318-638913745195531593.jpg
Doc-P-1407318-638913745195531593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُمع دوي صوت قوي في سهل عكار والجوار ليتبيّن لاحقا أنه ناجم عن انفجار إطار شاحنة في بلدة تلعباس الشرقية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وأكدت المعلومات أنّ لا صحة لما يتم تداوله عن انفجار في بلدة الحيصة.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سماع صوت دوي قوي في صيدا
lebanon 24
21/08/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار قوي ليلا في الجنوب.. هذا مصدره
lebanon 24
21/08/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سماع صوت قوي في البقاع... هذا ما تبيّن
lebanon 24
21/08/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع صوت دوي في الجنوب... هذه طبيعته
lebanon 24
21/08/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24