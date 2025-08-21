Advertisement

لبنان

زكي: لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1407324-638913759361858253.png
Doc-P-1407324-638913759361858253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن "هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها".
Advertisement

وأضاف من قصر بعبدا: "أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضممنا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات".

 وقال:" لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"،  آملا أن "تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة".
مواضيع ذات صلة
زكي: لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها ونأمل في أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع لصالح البلد
lebanon 24
21/08/2025 21:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هولندا تعلن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف شخصين غير مرغوب فيهما
lebanon 24
21/08/2025 21:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبيّة: وزيران إسرائيليان غير مرغوب فيهما
lebanon 24
21/08/2025 21:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا نريد حرباً أهلية في لبنان وما من أحد من اللبنانيين يريد العودة إلى هذا الكابوس
lebanon 24
21/08/2025 21:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24