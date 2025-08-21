زكي: لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها

Advertisement

شرح المساعد لجامعة السفير حسام زكي لرئيس الجمهورية العماد عون أن "هدف الزيارة هو تأكيد دعم لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها".وأضاف من : "أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضممنا صوتنا إلى صوت القيادة في مطالبة بالضغط على للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف بتنفيذ القرارات".وقال:" لا أحد يريد أن ينزلق إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"، آملا أن "تسود وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة".