لبنان
زكي: لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها
Lebanon 24
21-08-2025
|
05:22
شرح
الأمين العام
المساعد لجامعة
الدول العربية
السفير حسام زكي لرئيس الجمهورية العماد
جوزف
عون أن "هدف الزيارة هو تأكيد دعم
جامعة الدول العربية
لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها".
وأضاف من
قصر بعبدا
: "أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضممنا صوتنا إلى صوت القيادة
اللبنانية
في مطالبة
المجتمع الدولي
بالضغط على
إسرائيل
للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف
الإسرائيلي
بتنفيذ القرارات".
وقال:" لا أحد يريد أن ينزلق
لبنان
إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"، آملا أن "تسود
الحكمة
وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة".
