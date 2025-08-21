"برنامج أمان" ومشاريع إنمائية على الطاولة.. مفتي طرابلس يستقبل السيد!

Advertisement

استقبل مفتي والشمال الشيخ محمد إمام، في دار الفتوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين رأس وفد من الوزارة، بحضور أمين الفتوى الشيخ بلال بارودي، ورئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني.اللقاء كان مناسبة للتداول في العامة والشمالية، لا سيما زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى طرابلس، وما حملته من وعود مرتبطة بمعرض رشيد كرامي الدولي، مرفأ طرابلس، مطار القليعات والمشاريع الحيوية المرتبطة به.وأكدت الوزيرة السيد أن نحو 14 ألف عائلة تستفيد حالياً من برنامج "أمان"، لافتة إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات وتقييم الأسر المستفيدة وإعادة فتح باب التقديم لغير المشمولين. كما أشارت إلى وجود أربعة مراكز للشؤون الاجتماعية في طرابلس تعمل على خدمة المواطنين، مع خطط لتفعيلها وتلبية احتياجاتها لتقديم خدمات أفضل.وأبدت السيد إعجابها بمشروع "فرصة" الخاص بإعادة تأهيل المدمنين، معتبرة أنه "نموذجي يبرز وجه طرابلس الأصيل وصورة العيش المشترك"، وهو ثمرة تعاون بين جمعية المنهج الخيرية وتجمع "أم النور"، برعاية دار الفتوى وأبرشية طرابلس المارونية.، رحب المفتي إمام بالزيارة مؤكداً أن “وزارة الشؤون تمثل أملاً واطمئناناً لدى الكثير من الناس، وأن تفعيل خدماتها عبر المراكز يسهم في تعزيز ثقة المواطنين".كما تناول اللقاء الوضع في وانعكاساته على ، حيث شدد المفتي على أن "الاستقرار السوري ينعكس إيجابياً على لبنان"، مشيراً إلى "تغير واضح في العلاقة بين البلدين وضرورة التركيز على الملفات العالقة للوصول إلى حلول نهائية".