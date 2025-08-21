بعد التعرّض لرئيس الحكومة.. بيان لـ "عشائر بعلبك الهرمل"

Advertisement

وأضاف البيان أنّ المواقف السياسية للعشائر تُعبّر عنها بشكل مباشر وعلني، سرا وراء العتمة. وشدد على أنّ رئيس الحكومة القاضي هو رئيس حكومة جامعة تمثل جميع الأطياف ، ويحظى باحترام العشائر".وختمت العشائر بالتأكيد أنّ اليافطات التي ظهرت مؤخرًا للفتنة لا تعبّر عنهم ولا عن قيمهم.