لبنان

بعد التعرّض لرئيس الحكومة.. بيان لـ "عشائر بعلبك الهرمل"

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:57
أكدت عشائر بعلبك الهرمل في بيان أنّهم كانوا من أوائل الذين دافعوا عن الوطن، وهم الشركاء الحقيقيون لجميع الطوائف في صياغة وطن العيش المشترك، الوطن المستقل الذي تحررت أراضيه من الاحتلال الصهيوني.
وأضاف البيان أنّ المواقف السياسية للعشائر تُعبّر عنها بشكل مباشر وعلني، بوليس سرا وراء العتمة. وشدد على أنّ رئيس الحكومة القاضي نواف سلام هو رئيس حكومة جامعة تمثل جميع الأطياف اللبنانية، ويحظى باحترام العشائر".

وختمت العشائر بالتأكيد أنّ اليافطات التي ظهرت مؤخرًا للفتنة لا تعبّر عنهم ولا عن قيمهم.
