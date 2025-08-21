Advertisement

لبنان

انتحل صفة شقيقه ليستفيد من تقديمات "الضمان"!

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:05
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان ، انه "في إطار حرصه على صون حقوق المضمونين وحماية المال العام، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة لمكافحة أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة قد تلحق الضرر بحقوق المضمونين أو تسهم في هدر أموال الصندوق.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء ورود شكوى بحق المدعو ح. ق بتهمة انتحال صفة شقيقه المضمون ف. ق والاستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حق، أعطى المدير العام تعليماته إلى مديرية التفتيش الإداري لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقد توصّلت هذه المديريّة إلى التأكد من صحّة الادعاءات حيث تبيّن، واستناداً إلى حركة الدخول والخروج الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أنّ المضمون ف. ق موجود خارج البلاد منذ أكثر من 18 عاماً، وتصل فترات غيابه إلى ما يزيد على عشر سنوات متواصلة، الأمر الذي يؤكد واقعة انتحال الصفة واستفادة شقيقه غير المشروعة من تقديمات الضمان.

وعلى ضوء هذه النتائج، وبناء على طلب المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بدعوى أمام النيابة العامة المالية حملت الرقم 3609 تاريخ 19/8/2025، لملاحقة المدعو ح. ق بالتهم المنسوبة إليه، وكلّ من يثبت تورطه، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه الأفعال الجرميّة.

وفي هذه المناسبة، شدّد كركي على أن هذه الإجراءات تترجم سياسة واضحة في التصدي لأي عملية غش أو تحايل على الصندوق، مؤكداً أنّ إدارة الضمان لن تتساهل مع أي محاولة مماثلة، لأنّها تمسّ أموال الناس وحقوقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية. كما وجّه المدير العام رسالة صريحة إلى الرأي العام بأن باب المحاسبة سيبقى مفتوحاً، وأن كل مخالفة ستواجه بحزم، حفاظاً على الثقة بالضمان وتقديماته".
