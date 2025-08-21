انتحل صفة شقيقه ليستفيد من تقديمات "الضمان"!

Advertisement

أفادت مديرية العلاقات العامة في ، في بيان ، انه "في إطار حرصه على صون حقوق المضمونين وحماية المال العام، يواصل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة لمكافحة أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة قد تلحق الضرر بحقوق المضمونين أو تسهم في هدر أموال الصندوق.وفي هذا السياق، وعلى ضوء ورود شكوى بحق المدعو ح. ق بتهمة انتحال صفة شقيقه المضمون ف. ق والاستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حق، أعطى المدير العام تعليماته إلى مديرية التفتيش الإداري لإجراء التحقيقات اللازمة.وقد توصّلت هذه المديريّة إلى التأكد من صحّة الادعاءات حيث تبيّن، واستناداً إلى حركة الدخول والخروج الصادرة عن ، أنّ المضمون ف. ق موجود خارج البلاد منذ أكثر من 18 عاماً، وتصل فترات غيابه إلى ما يزيد على عشر سنوات متواصلة، الأمر الذي يؤكد واقعة انتحال الصفة واستفادة شقيقه غير المشروعة من تقديمات الضمان.وعلى ضوء هذه النتائج، وبناء على طلب المدير العام، تقدّمت مصلحة في الصندوق بدعوى أمام المالية حملت الرقم 3609 تاريخ 19/8/2025، لملاحقة المدعو ح. ق بالتهم المنسوبة إليه، وكلّ من يثبت تورطه، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه الأفعال الجرميّة.وفي هذه المناسبة، شدّد كركي على أن هذه الإجراءات تترجم سياسة واضحة في التصدي لأي عملية غش أو تحايل على الصندوق، مؤكداً أنّ إدارة الضمان لن تتساهل مع أي محاولة مماثلة، لأنّها تمسّ أموال الناس وحقوقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية. كما وجّه المدير العام رسالة صريحة إلى الرأي العام بأن باب المحاسبة سيبقى مفتوحاً، وأن كل مخالفة ستواجه بحزم، حفاظاً على الثقة بالضمان وتقديماته".