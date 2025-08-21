Advertisement

لبنان

كان مسجونا في لبنان.. إعادة مواطن إلى إسرائيل وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:21
أفاد مكتب نتنياهو عن إعادة مواطن إسرائيلي كان محتجزا في لبنان بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر.
وحسب هيئة البث، فإنّ السلطات اللبنانية أعادت المواطن الإسرائيلي صلاح أبو حسين إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة بمساعدة الصليب الأحمر.
