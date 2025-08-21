فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي

#توثيق
جيش الدفاع الإسرائيلي يقضي على مخرب في "قوة رضوان" التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🟡 في وقت سابق اليوم، وبناءً على توجيه الفرقة 91، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على مخرب من "قوة رضوان" التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية كان ينشط في منطقة دير سريان بجنوب… pic.twitter.com/TreCOv7t9D
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2025
