لبنان

فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:27
زعم المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عن أنّه في وقت سابق اليوم، وبناءً على توجيه الفرقة 91، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على عنصر من "قوة رضوان" كان ينشط في منطقة دير سريان بجنوب لبنان..

وقال أدرعي أنّ هذه النشاطات شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
