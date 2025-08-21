فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي

زعم المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي عن أنّه في وقت سابق اليوم، وبناءً على توجيه الفرقة 91، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو على عنصر من "قوة " كان ينشط في منطقة بجنوب ..



وقال أدرعي أنّ هذه النشاطات شكّلت خرقًا للتفاهمات بين ولبنان.

#توثيق

يقضي على مخرب في "قوة رضوان" التابعة لمنظمة الإرهابية



🟡 في وقت سابق اليوم، وبناءً على توجيه الفرقة 91، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على مخرب من "قوة رضوان" التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية كان ينشط في منطقة دير سريان بجنوب… pic.twitter.com/TreCOv7t9D — (@AvichayAdraee) August 21, 2025