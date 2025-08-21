الحجار: بيروت في القلب وسنواكب كل جهد للنهوض بالعاصمة

Advertisement

زار والبلديات ، الخميس، محافظة ، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي ورئيس لمدينة بيروت إبراهيم .وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع موظفي المحافظة في مكتب المحافظ بحضور رئيس البلدية، استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن تحسين الأداء الإداري والخدماتي.ولفت الحجار خلال اللقاء إلى "ضرورة تكثيف التعاون بين الوزارة والمحافظة والمجلس البلدي"، مؤكداً أنه "سيواكب كل جهد يُبذل للنهوض ببيروت وخدمة أهلها".كما اجتمع الوزير مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وجرى البحث في عدد من الملفات البلدية وسبل تفعيل العمل الإنمائي في العاصمة.وبعد اللقاء قال الحجار: "تأخرت للقيام بهذه الزيارة مع أنها الأقرب بالمسافة والقلب، لأن بيروت وأبناءها وسكانها في القلب وهي العاصمة وحاضنة الوطن وأبناء الوطن وكل زوار الوطن من الإخوة العرب وغيرهم".وأضاف: "تداولنا في المشاكل والتحديات التي يواجهونها سواء على صعيد المحافظة كسلطة تنفيذية أو غيرها، واستمعنا إلى هموم الموظفين وتحدياتهم. واغتنم الفرصة لأوجه التحية لأعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس والمحافظ وكل الموظفين الذين يبذلون الجهود اللازمة لخدمة بيروت وكل ".وختم قائلاً: "بلدنا وعاصمتنا يستحقان أن نبذل الجهود لتقديم الخدمة برموش العيون، وهمّنا هو وحدة اللبنانيين مهما اختلفت آراؤهم، لأن وحدة الشعب هي نقطة القوة التي ستوصلنا إلى برّ الأمان".