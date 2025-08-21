29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار: بيروت في القلب وسنواكب كل جهد للنهوض بالعاصمة
Lebanon 24
21-08-2025
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
،
صباح اليوم
الخميس، محافظة
بيروت
، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي
مروان عبود
ورئيس
المجلس البلدي
لمدينة بيروت إبراهيم
زيدان
.
Advertisement
وعقد الوزير
الحجار
اجتماعاً موسعاً مع موظفي المحافظة في مكتب المحافظ بحضور رئيس البلدية، استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن تحسين الأداء الإداري والخدماتي.
ولفت الحجار خلال اللقاء إلى "ضرورة تكثيف التعاون بين الوزارة والمحافظة والمجلس البلدي"، مؤكداً أنه "سيواكب كل جهد يُبذل للنهوض ببيروت وخدمة أهلها".
كما اجتمع الوزير مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وجرى البحث في عدد من الملفات البلدية وسبل تفعيل العمل الإنمائي في العاصمة.
وبعد اللقاء قال الحجار: "تأخرت للقيام بهذه الزيارة مع أنها الأقرب بالمسافة والقلب، لأن بيروت وأبناءها وسكانها في القلب وهي العاصمة وحاضنة الوطن وأبناء الوطن وكل زوار الوطن من الإخوة العرب وغيرهم".
وأضاف: "تداولنا في المشاكل والتحديات التي يواجهونها سواء على صعيد المحافظة كسلطة تنفيذية أو غيرها، واستمعنا إلى هموم الموظفين وتحدياتهم. واغتنم الفرصة لأوجه التحية لأعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس والمحافظ وكل الموظفين الذين يبذلون الجهود اللازمة لخدمة بيروت وكل
لبنان
".
وختم قائلاً: "بلدنا وعاصمتنا يستحقان أن نبذل الجهود لتقديم الخدمة برموش العيون، وهمّنا هو وحدة اللبنانيين مهما اختلفت آراؤهم، لأن وحدة الشعب هي نقطة القوة التي ستوصلنا إلى برّ الأمان".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الحجار من بلدية بيروت: الحكومة ملتزمة بتقديم الأفضل
Lebanon 24
الحجار من بلدية بيروت: الحكومة ملتزمة بتقديم الأفضل
21/08/2025 21:55:09
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار من فوج حرس بيروت: آمل ان تعودوا الى مهماتكم ضمن القانون
Lebanon 24
الحجار من فوج حرس بيروت: آمل ان تعودوا الى مهماتكم ضمن القانون
21/08/2025 21:55:09
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا
Lebanon 24
وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا
21/08/2025 21:55:09
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار التقى الخير ووفودًا من بيروت وبحث ملفات إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
الحجار التقى الخير ووفودًا من بيروت وبحث ملفات إنمائية وخدماتية
21/08/2025 21:55:09
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:49 | 2025-08-21
21/08/2025 02:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:11 | 2025-08-21
21/08/2025 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:04 | 2025-08-21
21/08/2025 02:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
15:47 | 2025-08-20
20/08/2025 03:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2025-08-21
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:11 | 2025-08-21
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:10 | 2025-08-21
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:04 | 2025-08-21
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:00 | 2025-08-21
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
مخابرات الجيش تُنقذ طفلة بعد اختطافها من خلدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 21:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24