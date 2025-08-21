29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دريان: لا حروب داخلية في لبنان ودار الفتوى ستبقى ملاذاً آمناً للجميع
Lebanon 24
21-08-2025
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد
اللطيف دريان
في دار
الفتوى محافظ
بيروت
القاضي مروان عبود، الذي قال بعد اللقاء: "قمت بزيارة صاحب السماحة للتباحث معه ووضعه بصورة ما يجري والأوضاع في مدينة بيروت والاطمئنان إلى صحته. استمعت إلى آرائه في كثير من الأمور وهذه من عادتي أن أزور هذه الدار بصورة دورية للتباحث معه، لأن صاحب السماحة يعبر عن أهل المدينة ومطالبهم وهمومهم".
Advertisement
وأضاف عبود: "موضوع المولدات شائك، فالناس بحاجة للكهرباء ولا يجوز أن تبقى مظلومة أمام جشع بعض أصحاب المولدات. الدولة يجب أن تمتلك الأداة اللازمة لإجبارهم على الالتزام بالقانون، وسيُطبّق القانون بقوة بعد انتهاء المهلة الممنوحة، بما فيها الغرامات ومحاضر الضبط".
كما استقبل المفتي وفداً من المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي أكد أن "دار الفتوى ستبقى الملاذ الآمن لكل المواطنين"، مشدداً على أنه "لا حروب داخلية في
لبنان
ولا فتن، ومن يسعى لذلك يخدم فقط العدو الصهيوني".
وأضاف حمدان: "نلتزم بعمقنا العربي ونؤكد أن مقام رئاسة الحكومة وكل المقامات الرئاسية ينبغي احترامها وتقديرها، ونحذر من الاستمرار في الحملة المشينة على دولة رئيس الحكومة".
كذلك التقى المفتي دريان رئيس المحكمة الجعفرية
الشيخ محمد
كنعان وبحث معه في الشؤون الإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
دريان: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية
Lebanon 24
دريان: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية
21/08/2025 21:55:25
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان أكّد أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى ومشيخة الازهر
Lebanon 24
دريان أكّد أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى ومشيخة الازهر
21/08/2025 21:55:25
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
Lebanon 24
المفتي دريان: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى
21/08/2025 21:55:25
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان عقد سلسلة من اللقاءات في دار الفتوى
Lebanon 24
المفتي دريان عقد سلسلة من اللقاءات في دار الفتوى
21/08/2025 21:55:25
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:49 | 2025-08-21
21/08/2025 02:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:11 | 2025-08-21
21/08/2025 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:04 | 2025-08-21
21/08/2025 02:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
15:47 | 2025-08-20
20/08/2025 03:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2025-08-21
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:11 | 2025-08-21
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:10 | 2025-08-21
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:04 | 2025-08-21
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:00 | 2025-08-21
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
مخابرات الجيش تُنقذ طفلة بعد اختطافها من خلدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24