دريان: لا حروب داخلية في لبنان ودار الفتوى ستبقى ملاذاً آمناً للجميع

استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى محافظ القاضي مروان عبود، الذي قال بعد اللقاء: "قمت بزيارة صاحب السماحة للتباحث معه ووضعه بصورة ما يجري والأوضاع في مدينة بيروت والاطمئنان إلى صحته. استمعت إلى آرائه في كثير من الأمور وهذه من عادتي أن أزور هذه الدار بصورة دورية للتباحث معه، لأن صاحب السماحة يعبر عن أهل المدينة ومطالبهم وهمومهم".وأضاف عبود: "موضوع المولدات شائك، فالناس بحاجة للكهرباء ولا يجوز أن تبقى مظلومة أمام جشع بعض أصحاب المولدات. الدولة يجب أن تمتلك الأداة اللازمة لإجبارهم على الالتزام بالقانون، وسيُطبّق القانون بقوة بعد انتهاء المهلة الممنوحة، بما فيها الغرامات ومحاضر الضبط".كما استقبل المفتي وفداً من المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي أكد أن "دار الفتوى ستبقى الملاذ الآمن لكل المواطنين"، مشدداً على أنه "لا حروب داخلية في ولا فتن، ومن يسعى لذلك يخدم فقط العدو الصهيوني".وأضاف حمدان: "نلتزم بعمقنا العربي ونؤكد أن مقام رئاسة الحكومة وكل المقامات الرئاسية ينبغي احترامها وتقديرها، ونحذر من الاستمرار في الحملة المشينة على دولة رئيس الحكومة".كذلك التقى المفتي دريان رئيس المحكمة الجعفرية كنعان وبحث معه في الشؤون الإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.