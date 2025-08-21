بهاء الحريري: كل استثمار في الجيش هو استثمار في مستقبل لبنان

Advertisement

كتب على منصة "اكس": "نشكر المتحدة على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، وآخره افتتاح المركز التدريبي المطوَّر في وتزويده بمعدّات حماية متقدمة".اضاف:"إنّ هذا هو رسالة ثقة بجيشنا الوطني، الذي يشكّل العمود الفقري لاستقرار وسيادته".واكد ان"تقوية الجيش تعني حماية اللبنانيين وتعزيز قدرة بسط سلطتها على كامل أراضيها. فكل استثمار في الجيش هو استثمار في مستقبل لبنان وأمنه الوطني، وهو السبيل الحقيقي لإعادة بناء دولة المؤسسات".