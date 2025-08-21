Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: كل استثمار في الجيش هو استثمار في مستقبل لبنان

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:56
كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "نشكر المملكة المتحدة على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، وآخره افتتاح المركز التدريبي المطوَّر في الزهراني وتزويده بمعدّات حماية متقدمة".
اضاف:"إنّ هذا الدعم الدولي هو رسالة ثقة بجيشنا الوطني، الذي يشكّل العمود الفقري لاستقرار لبنان وسيادته".

واكد ان"تقوية الجيش تعني حماية اللبنانيين وتعزيز قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها. فكل استثمار في الجيش هو استثمار في مستقبل لبنان وأمنه الوطني، وهو السبيل الحقيقي لإعادة بناء دولة المؤسسات".
