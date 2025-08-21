Advertisement

لبنان

سلام استقبل زواراً... السفير البريطاني: ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

Lebanon 24
21-08-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1407366-638913817976198145.png
Doc-P-1407366-638913817976198145.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول الذي أكد "دعم المملكة المتحدة للبنان وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة"، مشددا على "التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتعزيز استقراره".
Advertisement

وأشار إلى التقديمات البريطانية الأخيرة للجيش "تعزيزا لقدراته ودعما للأمن والاستقرار".

وتم في خلال اللقاء البحث في ضرورة التجديد لولاية قوة "اليونيفيل"، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده".

والتقى الرئيس سلام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM رودولف سعادة.وتم استعراض مشاريع الشركة في لبنان، مع التشديد على أهمية تطوير مرفأ بيروت والاستثمار فيه كرافعة حيوية لحركة التجارة وتعزيز دور لبنان كمركز لوجستي في المنطقة".

وأعرب سعادة عن إيمانه "العميق بلبنان ومستقبله"، مؤكدا "أن الشركة تسعى إلى الاستثمار في عدد من المشاريع الأخرى". وتوجه بالشكر إلى "دولة الرئيس على جهوده في توفير الاستقرار اللازم للاستثمارات"، مشددا على "أن هذه الجهود تعد عنصرا أساسيا لنجاح أي مشروع". 

سفير الأوروغواي 
كما استقبل رئيس الحكومة سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس غيتو في زيارة وداعية.

الداعوق وعلي مهنا
واستقبل سلام الوزير السابق وليد الداعوق وممثل شركة المستثمرين السعوديين علي مهنا.
واعلن الداعوق بعد اللقاء "ان البحث تمحور حول تطوير المطارات والنقل الجوي في لبنان، وأبدت  شركة المستثمرين السعوديين النية في المساعدة لتطوير مطار القليعات ومحطة النقل في مطار بيروت".

سلامة ونحاس
ومن الزوار:الفنان نبيل نحاس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون معزيا العراق بضحايا حريق الكوت: نؤكد وقوف الشعب اللبناني إلى جانب أشقائه العراقيين
lebanon 24
21/08/2025 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير دبور استقبل بلاسخارت: ملتزمون بسيادة لبنان
lebanon 24
21/08/2025 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: نقف إلى جانب الشعب اللبناني
lebanon 24
21/08/2025 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: ملتزمون بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق سلام عادل ودائم
lebanon 24
21/08/2025 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24