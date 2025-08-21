سلام استقبل زواراً... السفير البريطاني: ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية السفير في هاميش كاول الذي أكد "دعم المتحدة للبنان وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة"، مشددا على " بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتعزيز استقراره".وأشار إلى التقديمات الأخيرة للجيش "تعزيزا لقدراته ودعما للأمن والاستقرار".وتم في خلال اللقاء البحث في ضرورة التجديد لولاية قوة "اليونيفيل"، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى التأكيد على وجوب الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده".والتقى الرئيس سلام رئيس والرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM رودولف سعادة.وتم استعراض مشاريع الشركة في لبنان، مع التشديد على أهمية تطوير مرفأ والاستثمار فيه كرافعة حيوية لحركة التجارة وتعزيز دور لبنان كمركز لوجستي في المنطقة".وأعرب سعادة عن إيمانه "العميق بلبنان ومستقبله"، مؤكدا "أن الشركة تسعى إلى الاستثمار في عدد من المشاريع الأخرى". وتوجه بالشكر إلى "دولة الرئيس على جهوده في توفير الاستقرار اللازم للاستثمارات"، مشددا على "أن هذه الجهود تعد عنصرا أساسيا لنجاح أي مشروع".سفير الأوروغوايكما استقبل رئيس الحكومة سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس غيتو في زيارة وداعية.الداعوق وعلي مهناواستقبل سلام الوزير السابق وليد الداعوق وممثل شركة المستثمرين السعوديين علي مهنا.واعلن الداعوق بعد اللقاء "ان البحث تمحور حول تطوير المطارات والنقل الجوي في لبنان، وأبدت شركة المستثمرين السعوديين النية في المساعدة لتطوير مطار القليعات ومحطة النقل في مطار بيروت".سلامة ونحاسومن الزوار:الفنان نبيل نحاس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة.