موظفو بلدية رأس بعلبك يلوّحون بالإضراب المفتوح: إنذار أخير قبل التصعيد

أعلن موظفو بلدية في بيان، تضامنهم الكامل ووقوفهم صفًا واحدًا للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، والتي تراكمت على مدى أكثر من عام، وبعض الموظفين لعامين متتاليين، من دون أيّ حلّ جذري. وأكدوا أنّ هذا الواقع وضعهم وعائلاتهم في ضائقة اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.وأشار الموظفون إلى أنّ بيانهم هذا يُعتبر "إنذارًا أخيرًا"، مطالبين بدفع جميع المستحقات المتراكمة فورًا، ومؤكدين أنّهم في حال لم يلمسوا أي استجابة خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخه، سيتجهون إلى خطوات تصعيدية.