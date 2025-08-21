في 28 آب.. الخيام تستعيد تراثها الشعبي مع عودة "سوق الخميس"

Advertisement

تستعد بلدة – قضاء لإحياء أحد أبرز معالمها الشعبية والاقتصادية، مع عودة "سوق الخميس" يوم الخميس في 28 آب 2025، ليعيد إلى البلدة نبض الحياة والحيوية.وسيمتد السوق من السنتر حتى مدرسة البركة، جامعاً بين البسطات التقليدية والحديثة التي تعرض الخضار والفاكهة، المونة البلدية، الألبسة، الهدايا والصناعات اليدوية، مقدّمة من تجّار وباعة محليين.ويُعتبر هذا السوق الأسبوعي ركيزة أساسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للخيام ومحيطها، إذ كان على مدى سنوات طويلة محطة يقصدها المتسوّقون من مختلف قرى الجوار. وتأتي عودته بحلّة جديدة كرسالة أمل وصمود، في وقت تسعى فيه البلدة وأبناؤها إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز الروابط الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.