بسبب تأخير المستحقات.. موظفو بلدية رأس بعلبك يلوّحون بإضراب

Advertisement

أصدر موظفو بلدية بيانًا أعلنوا فيه "تضامننا الكامل ووقوفنا صفًا واحدًا للمطالبة بحقوقنا المشروعة"، مشيرين إلى أنّ مستحقاتهم المالية "تراكمت لأكثر من عام، وبعض الموظفين لعامين، دون أيّ حلّ جذري، ما يضعنا وعائلاتنا في ضائقة اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية".وأضاف البيان: "نعتبر هذا البيان إنذارًا أخيرًا، ونطالب بدفع جميع مستحقاتنا المتراكمة فورًا. وفي حال لم يتمّ الاستجابة لمطلبنا خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه، فإننا سنضطرّ لاتخاذ خطوة تصعيدية تتمثّل في الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل، وذلك حتى نيل كامل حقوقنا".