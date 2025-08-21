الحشيمي: تخوين نواف سلام جريمة سياسية وترداد لرواية نتنياهو

Advertisement

قال النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان إن "ما جرى في الهرمل من رفع لافتات تخوينية ضد دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وما سبقها من لافتات وضعت على الطرق في الضاحية وغيرها للدوس عليها، ليس حادثة عابرة، بل هو تحدٍ صارخ لهيبة الدولة وتجاوز لكل القيم الوطنية".وأضاف: "إن اتهام رأس السلطة التنفيذية بالعمالة هو مس مباشر بشرعية المؤسسات وضربة لموقع رئاسة الحكومة الذي يمثل جميع اللبنانيين. نسأل اليوم: أين من هذه الجريمة السياسية؟ أليس هو المرجع الوحيد للنظر في قضايا العمالة والخيانة؟ لماذا يترك المجال لاتهامات تخوينية تنشر على الطرق بلا حسيب ولا رقيب؟ وأين دور من لافتات تحرض على الفتنة وتهدد السلم الأهلي؟".وتابع الحشيمي: "إن الصمت أمام هذه التعديات تخلٍ عن الواجبات الدستورية وتقصير غير مقبول، خصوصًا أن بعض السياسيين دعا علنًا إلى الفتنة ولم يتحرك ساكن بحقه. من المعيب أن تردَّد في الداخل اللبناني نفس التهم التي يطلقها العدو . رئيس الوزراء وحكومته وصفوا نواف سلام بالخائن لأنه واجه في المحافل الدولية ووقف بصلابة إلى جانب الحق الفلسطيني. واليوم نجد من يكرر داخليًا هذا الخطاب التخويني، كأنما يردد رواية بالحرف. فهل هناك خدمة أكبر لإسرائيل من أن تجد بعض اللبنانيين يعطونها ما عجزت عن فرضه بالقوة؟".وختم بالقول: "استهداف رئيس الحكومة بهذا الشكل هو استهداف مباشر للدولة بكيانها، وللسلطة التنفيذية بشرعيتها، ولمبدأ الشراكة الوطنية الذي يقوم عليه . مثل هذه الأفعال لا تمس شخصًا بعينه فحسب، بل تفتح الباب أمام انقسامات وفتن تهدد استقرار الوطن بأسره. إننا نؤكد أن التخوين الرخيص لن يرهبنا، ولن نقبل أن يمس موقع رئاسة الحكومة أو يستباح القرار الوطني. من يجرؤ على اتهام رئيس الحكومة بالعمالة إنما يجرؤ على ضرب كلها، ونحن، مع كل الأحرار في هذا البلد، لن نسمح بذلك".