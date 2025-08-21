هذه أنواع الأسلحة التي ستُسحب اليوم من مخيم برج البراجنة

علم " " أنّ الاسلحة التي سيتم تسليمها، مساء اليوم ، من هي: صواريخ غراد ورشاشات 33 ودوشكا، بالاضافة الى قذائف B10.

Advertisement

يأتي ذلك وسط معلومات تؤكد أن خطة سحب السلاح من داخل المخيم يتبدأ اليوم.

وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان24" عن انتشار مسلح في المخيم قبيل البدء بتنفيذ الخطة.