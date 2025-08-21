Advertisement

لبنان

40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية و30 باصًا إضافباً... هذا ما ناقشته لجنة الأشغال

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1407401-638913884873716798.png
Doc-P-1407401-638913884873716798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار النائب سجيع عطية بعد جلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه إلى أن "الاجتماع كان بنّاءً، حيث ناقشنا مواضيع  تتعلق بصيانة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كاشفًا عن "ورشة عمل كبيرة وضعتنا وزارة الأشغال في أجوائها".
Advertisement

وأكد أنه "تم تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب الأربعين مليون دولار، من اجل الاستملاكات والتوسيعات في أوتوستراد جونية، وقد أُنجزت الدراسات من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل بيروت الشمالي خلال شهر كحد أقصى"، واصفًا الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب".

وأضاف: "في ما يخص النقل المشترك، وعدنا الوزير بتأمين ثلاثين باصًا إضافيًا توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس فقط في بيروت، وهناك هبة صينية منتظرة تتضمن نحو مئة باص، نأمل أن تصل قريبًا".

وتابع : "ناقشنا أيضًا تلزيم مشروع مطار القليعات، ومرفأ جونية السياحي، إلى جانب موضوع السلامة العامة، وحوادث السير، وتم تأكيد  ضرورة تعديل إشارات المرور ، مع وعود بإجراء هذه التعديلات من الآن وحتى شهر أيلول".

وختم مشيرا إلى أن "لجنة الأشغال ستعقد اجتماعًا قريبًا مع وزير الداخلية لبحث الخطوات  للحدّ من حوادث السير، أما بالنسبة لأوتوستراد شكا، فالعمل جارٍ وتم تأمين التمويل، ونأمل إنجازه قبل نهاية العام".
مواضيع ذات صلة
البنك الدولي يوافق على 930 مليون دولار لتوسعة وتحديث سكك الحديد في العراق
lebanon 24
21/08/2025 21:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الاشغال ناقشت تقرير اللجنة الفرعية حول هيئة ادارة السير
lebanon 24
21/08/2025 21:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الاشغال تعلن تنفيذ أعمال للحدّ من الفيضانات في جونيه
lebanon 24
21/08/2025 21:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تعلن بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية
lebanon 24
21/08/2025 21:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24