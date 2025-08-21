40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية و30 باصًا إضافباً... هذا ما ناقشته لجنة الأشغال

Advertisement

أشار النائب بعد جلسة والطاقة والمياه إلى أن "الاجتماع كان بنّاءً، حيث ناقشنا مواضيع تتعلق بصيانة الطرقات في مختلف المناطق ، كاشفًا عن "ورشة عمل كبيرة وضعتنا وزارة الأشغال في أجوائها".وأكد أنه "تم تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب الأربعين مليون دولار، من اجل الاستملاكات والتوسيعات في أوتوستراد ، وقد أُنجزت الدراسات من قبل ، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل خلال شهر كحد أقصى"، واصفًا الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب".وأضاف: "في ما يخص النقل المشترك، وعدنا الوزير بتأمين ثلاثين باصًا إضافيًا توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس فقط في بيروت، وهناك هبة صينية منتظرة تتضمن نحو مئة باص، نأمل أن تصل قريبًا".وتابع : "ناقشنا أيضًا تلزيم مشروع ، ومرفأ جونية السياحي، إلى جانب موضوع السلامة العامة، وحوادث السير، وتم تأكيد ضرورة تعديل إشارات المرور ، مع وعود بإجراء هذه التعديلات من الآن وحتى شهر أيلول".وختم مشيرا إلى أن " ستعقد اجتماعًا قريبًا مع لبحث الخطوات للحدّ من حوادث السير، أما بالنسبة لأوتوستراد شكا، فالعمل جارٍ وتم تأمين التمويل، ونأمل إنجازه قبل نهاية العام".