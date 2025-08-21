داخل مخيم برج البراجنة.. مسلحون على الهواء مباشرة! (فيديو)

Advertisement

وأشار إلى أن الدولة طالبت بتسليمه، وكان هناك تنسيق بيننا وبين الدولة لتسليم السلاح الذي دخل المخيم قبل 48 ساعة.ولفت إلى انّ هناك اسلحة ثقيلة ومتوسطة ستُسلم.وتوجه إلى الشعب اللبناني قائلا، نحن والشعب اللبناني واحد، ونسعى إلى حفظ الأمن داخل كافة المخيمات.