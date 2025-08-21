Advertisement

لبنان

داخل مخيم برج البراجنة.. مسلحون على الهواء مباشرة! (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1407412-638913904029781511.png
Doc-P-1407412-638913904029781511.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال قائد الامن الفلسطيني في لبنان صبحي أبو عرب، من داخل مخيم برج البراجنة، أن السلاح الذي سيتم تسليمه هو السلاح الذي دخل بطريقة غير شرعية إلى المخيم.
Advertisement

وأشار إلى أن الدولة طالبت بتسليمه، وكان هناك تنسيق بيننا وبين الدولة لتسليم السلاح الذي دخل المخيم قبل 48 ساعة.

ولفت إلى انّ هناك اسلحة ثقيلة ومتوسطة ستُسلم.

وتوجه إلى الشعب اللبناني قائلا، نحن والشعب اللبناني واحد، ونسعى إلى حفظ الأمن داخل كافة المخيمات. 
 
وقد ظهر وراء أبو عرب مجموعة من المسلحين، وهم يرفعون أسلحتهم، بالتزامن مع بدء خطة سحب السلاح من المخيم.
مواضيع ذات صلة
هذه حقيقة دخول الجيش الى مخيم برج البراجنة
lebanon 24
21/08/2025 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أنواع الأسلحة التي ستُسحب اليوم من مخيم برج البراجنة
lebanon 24
21/08/2025 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوم.. هذا ما سيحصل بالسلاح الموجود داخل مخيم برج البراجنة
lebanon 24
21/08/2025 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسلّمه أوّل شاحنة أسلحة في مخيّم برج البراجنة... هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
21/08/2025 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24