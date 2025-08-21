Advertisement

لبنان

شيخ العقل: ما جرى في السويداء يندّى له جبين الانسانية في العالم

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1407413-638913906377339494.png
Doc-P-1407413-638913906377339494.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من اركان السفارة الاميركية في لبنان ضم: المستشار السياسي والاقتصادي جايمي أوميلا، منسق المساعدات الخارجية إيثان لينش وفيرونيكا شيو مسؤولة الشؤون الدينية، في حضور اعضاء من المجلس المذهبي ومستشارين في مشيخة العقل.
Advertisement

تناول اللقاء الاوضاع الانسانية التي تمر بها مدينة السويداء اثر الاحداث الأخيرة، واعتبر شيخ العقل أن "الظروف الانسانية القاسية جدا التي يمر بها اهالي "جبل العرب"، تستدعي منّا حشد كل الطاقات الدولية والانسانية والحقوقية، وفي مقدمتهم الدول المؤثرة على الواقع السوري من عربية واسلامية ودولية، من اجل وضع حدّ لتداعيات الاحداث الاخيرة، التي ادت الى سقوط الكم الكبير من الضحايا من المدنيين والعزّل، بينهم الشيوخ والنساء والاطفال". 

 اضاف: "نتوّجه الى الدول الراعية للسلام في المنطقة، من اجل السعي الدؤوب ومضاعفة الجهود الآيلة للاستقرار المطلوب، بما يحفظ الارواح والممتلكات والكرامات ويصون المجتمع. كما نتوّجه للمنظمات الانسانية والحقوقية الدولية، لتوفير الممّرات الانسانية الآمنة وفتح الطرق على نحو أفعل، لفك الحصار وايصال الدعم الغذائي الملّح للأهالي". 

 وختم: "ما جرى في السويداء يندّى له جبين الانسانية في العالم، ويحمّل الدولة المسؤولية وكذلك الدول المؤثرة في الوضع السوري، ويتطلب من المجتمع الدولي ممارسة دوره في منع تكرار ما حصل وتقديم الدعم والمساعدة للسكان وذوي الضحايا والشهداء، وتفعيل المبادرات الانسانية والمجتمعية بهذا الخصوص، للتخفيف من حجم المعاناة وبلسمة الجراح ومعالجة الواقع بجدّية". 
 
مواضيع ذات صلة
أبي المنى: ما حدث في السويداء مؤسف ويندى له الجبين
lebanon 24
21/08/2025 21:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل عرض مع زواره موضوع السويداء: لفك الحصار ومعالجة الواقع الإنساني
lebanon 24
21/08/2025 21:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى: ندين الاعتداء الآثم على السويداء ومحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة
lebanon 24
21/08/2025 21:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: الحصار على السويداء غير مقبول
lebanon 24
21/08/2025 21:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24