شيخ العقل: ما جرى في السويداء يندّى له جبين الانسانية في العالم

التقى شيخ العقل لطائفة الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الطائفة في اليوم، وفدا من اركان السفارة الاميركية في ضم: المستشار السياسي والاقتصادي جايمي أوميلا، منسق المساعدات الخارجية إيثان لينش وفيرونيكا شيو مسؤولة الشؤون ، في حضور اعضاء من المجلس المذهبي ومستشارين في مشيخة العقل.تناول اللقاء الاوضاع الانسانية التي تمر بها مدينة السويداء اثر الاحداث الأخيرة، واعتبر شيخ العقل أن "الظروف الانسانية القاسية جدا التي يمر بها اهالي "جبل العرب"، تستدعي منّا حشد كل الطاقات الدولية والانسانية والحقوقية، وفي مقدمتهم الدول المؤثرة على الواقع السوري من عربية واسلامية ودولية، من اجل وضع حدّ لتداعيات الاحداث الاخيرة، التي ادت الى سقوط الكم الكبير من الضحايا من المدنيين والعزّل، بينهم الشيوخ والنساء والاطفال".اضاف: "نتوّجه الى الدول الراعية للسلام في المنطقة، من اجل السعي الدؤوب ومضاعفة الجهود الآيلة للاستقرار المطلوب، بما يحفظ الارواح والممتلكات والكرامات ويصون المجتمع. كما نتوّجه للمنظمات الانسانية والحقوقية الدولية، لتوفير الممّرات الانسانية الآمنة وفتح الطرق على نحو أفعل، لفك الحصار وايصال الدعم الغذائي الملّح للأهالي".وختم: "ما جرى في السويداء يندّى له جبين الانسانية في العالم، ويحمّل الدولة المسؤولية وكذلك الدول المؤثرة في الوضع السوري، ويتطلب من ممارسة دوره في منع تكرار ما حصل وتقديم الدعم والمساعدة للسكان وذوي الضحايا والشهداء، وتفعيل المبادرات الانسانية والمجتمعية بهذا الخصوص، للتخفيف من حجم المعاناة وبلسمة ومعالجة الواقع بجدّية".