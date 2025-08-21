Advertisement

لبنان

جابر وقع قرار توزيع مستحقات البلديات من عائدات الرسوم على الخلوي

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:52
Doc-P-1407420-638913920873658504.jpg
Doc-P-1407420-638913920873658504.jpg photos 0
وقع وزير المالية ياسين جابر اليوم قرار توزيع مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي عن العام 2023 وبلغت قيمتها /2.247.089.216.000/ ليرة لبنانية/ ألفا مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وتسعة وثمانون ألفا ومئتان وستة عشر ألف ليرة لبنانية/ على أن توزع وفق جداول أعدتها وزارة الداخلية والبلديات.
وقد تلقى الوزير جابر اتصالات من عدد من اتحادات البلديات، منوها بالإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لاستكمال إنجاز هذا الملف بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقد زاره وفد من المكتب البلدي والاختياري المركزي في حركة أمل برئاسة رئيس المكتب بسام طليس لشكره على هذه الخطوة التي قال طليس عنها :"إنها ستساعد العديد من البلديات في القرى والبلدات المتضررة في الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي وفي الضاحية الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وستكون في حساب البلديات قبل نهاية شهر آب الحالي".

علما ان الصندوق البلدي المستقل كما نقل طليس عن الوزير جابر مدين للخزينة بـ /450/ مليون دولار أميركي".

وشكر طليس الوزير جابر "على سعيه الاستثنائي لإيجاد السبل الكفيلة بدعم البلديات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، لا سيما في الجنوب والبقاع الغربي من خلال التمويل الذي يوفره لمجلس الجنوب بحيث تم تحويل /900/ مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى و/600/ مليار ليرة كدفعة ثانية جرى تحويلها في الأيام الماضية".
 
لقاءات ديبلوماسية:
وقد حفل جدول عمل وزير المالية اليوم بلقاءات دبلوماسية، فاستقبل على التوالي سفير باكستان في لبنان Salman athar، وسفير بلجيكا في لبنان Arnout Pauwels، وكذلك سفير لبنان في أنقرة منير عانوتي وسفير لبنان في بلجيكا وليد حيدر، وبحث معهم في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلدانهم، واطلعوا منه على الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية تعزيزا للاستقرار المالي والاستثماري.
 
وقد شدّد جابر أمام السفراء على" أهمية بذل الجهد الدولي وكل الدول الصديقة للمساعدة في إلزام اسرائيل احترام القرارات الدولية ووقف انتهاكاتها للبنان"، مجددا التأكيد "أن الاستقرار الاقتصادي والمالي يتطلب واحة آمنة واستقرارا سياسيا وأمنيا مستدامين".
