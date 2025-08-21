عن سحب السلاح.. هذا ما كشفه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني

Advertisement

صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية البيان الآتي:ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات ، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في ، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة . وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين ومحمود عباس، التي أكدت سيادة على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.