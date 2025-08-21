Advertisement

لبنان

هاشم: وفق اي تبرير يطلق سراح مواطن اسرائيلي؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:43
Doc-P-1407439-638913952236815047.jpg
Doc-P-1407439-638913952236815047.jpg photos 0
Hستغرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ان "يتم اطلاق مواطن اسرائيلي بعد سنة على اسره دون اي اعلان واعلام، مهما كانت طريقة القبض عليه بغض النظر عن اي تفاصيل، المهم انه يحمل الجنسية والجواز الاسرائيلي".
وسأل: "وفق اي تبرير يطلق سراحه دون محاولة لاطلاق سراح الاسرى اللبنانيين من سجون العدو، ولا يمكن القبول بذريعة انه من اصول عربية، ومن قال ان هذا عامل مساعد لعرب الداخل. ان من يحمل جنسية وهوية العدو هو هو ايا كان انتماءه واليوم نقول علينا الاستثمار في اي فرصة لاعادة شبابنا  الى الحرية وارض الوطن".
